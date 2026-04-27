Olyat tett egy magyar család, amit nagyon nem kellett volna

A gyanú szerint egy Bács-Kiskun vármegyei vállalkozás, amelyet egy idősebb férfi vezetett, 2021-ben üzemfelújításra és gépek beszerzésére pályázott támogatásért. A gépekre a fia kért árajánlatot. A pályázatban a valósnál több mint 600 millió forinttal magasabb összeg szerepelt. Az ügyészség tájékoztatása szerint, amiről a Baon.hu írt, később, a fiú utasítására hamis ajánlatokat és egy valótlan tartalmú szerződést is becsatoltak a pályázati anyaghoz. Ez a család tehát úgy döntött, bűnszövetségben próbál pénzhez jutni, de nagyon nem érte meg, mutjuk, miért.

Hárman is rács mögé kerülhetnek egy milliárdos költségvetési csalás miatt, köztük egy család két tagja

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A közlemény szerint a gépeket végül nem a magyar ajánlattevőtől vásárolták meg, hanem külföldről szerezték be. A gyanú szerint azért, hogy a túlárazást és a jogosulatlan áfa-levonást el tudják fedni. A projektmenedzseri feladatokat végző férfi cége vette meg a berendezéseket, majd eladta azokat a Bács-Kiskun vármegyei vállalkozásnak.

Egy család milliárdos csalása

Az ügyészség szerint ezzel a módszerrel több mint egymilliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak a magyar költségvetésnek. Ez giga nagy összeg.

A nyomozók a férfit, a fiát és a projektmenedzsert különösen jelentős kárt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással gyanúsítják. Emellett kétrendbeli, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása miatt is eljárás indult ellenük.

A főügyészség mindhárom gyanúsított letartóztatását indítványozta. A vállalkozást vezető férfi és a projektmenedzser esetében a szökés, az elrejtőzés, valamint a bizonyítás befolyásolásának veszélyére hivatkoztak, a férfi fiánál pedig arra, hogy akadályozhatja a bizonyítást.

A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája április 24-én, pénteken elrendelte a vállalkozást vezető férfi és a projektmenedzser letartóztatását. A férfi fia letartóztatásáról később döntenek.

