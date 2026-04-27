Olyat tett egy magyar család, amit nagyon nem kellett volna

A gyanú szerint egy Bács-Kiskun vármegyei vállalkozás, amelyet egy idősebb férfi vezetett, 2021-ben üzemfelújításra és gépek beszerzésére pályázott támogatásért. A gépekre a fia kért árajánlatot. A pályázatban a valósnál több mint 600 millió forinttal magasabb összeg szerepelt. Az ügyészség tájékoztatása szerint, amiről a Baon.hu írt, később, a fiú utasítására hamis ajánlatokat és egy valótlan tartalmú szerződést is becsatoltak a pályázati anyaghoz. Ez a család tehát úgy döntött, bűnszövetségben próbál pénzhez jutni, de nagyon nem érte meg, mutjuk, miért.
A közlemény szerint a gépeket végül nem a magyar ajánlattevőtől vásárolták meg, hanem külföldről szerezték be. A gyanú szerint azért, hogy a túlárazást és a jogosulatlan áfa-levonást el tudják fedni. A projektmenedzseri feladatokat végző férfi cége vette meg a berendezéseket, majd eladta azokat a Bács-Kiskun vármegyei vállalkozásnak.
Egy család milliárdos csalása
Az ügyészség szerint ezzel a módszerrel több mint egymilliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak a magyar költségvetésnek. Ez giga nagy összeg.
A nyomozók a férfit, a fiát és a projektmenedzsert különösen jelentős kárt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással gyanúsítják. Emellett kétrendbeli, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása miatt is eljárás indult ellenük.
A főügyészség mindhárom gyanúsított letartóztatását indítványozta. A vállalkozást vezető férfi és a projektmenedzser esetében a szökés, az elrejtőzés, valamint a bizonyítás befolyásolásának veszélyére hivatkoztak, a férfi fiánál pedig arra, hogy akadályozhatja a bizonyítást.
A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája április 24-én, pénteken elrendelte a vállalkozást vezető férfi és a projektmenedzser letartóztatását. A férfi fia letartóztatásáról később döntenek.
