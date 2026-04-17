Nem maradt következmények nélkül a családon belüli bántalmazás

családon belüli

Egy kapcsolatban a konfliktusok természetesek, de van az a pont, ahol már segítségre van szükség. Ebben az esetben a családon belüli erőszak vezetett odáig, hogy a hatóságok is közbeléptek.
Egy várpalotai esetben a családon belüli erőszak különböző formáit kellett átélnie egy nőnek, amíg segítséget mert kérni. A rendőrök egy 30 éves férfit vettek őrizetbe, miután felesége feljelentést tett ellene rendszeres bántalmazás miatt – írta a Veol.hu.

A családon belüli erőszak sokkal gyakoribb, mint gondolnánk
A családon belüli erőszak sokkal gyakoribb, mint gondolnánk
A beszámolók szerint a házaspár között egyre gyakoribbak lettek a veszekedések, amelyek idővel több alkalommal tettlegességig fajultak. A nő elmondása alapján a férfi nemcsak fizikailag bántalmazta, hanem megalázó módon is viselkedett vele, ami súlyos lelki és testi sérüléseket okozott.

A családon belüli erőszak rengeteg nőt érint

A történet egyik különösen aggasztó része, hogy a sértett egy alkalommal segítséget próbált kérni telefonon, azonban a férfi ezt megakadályozta azzal, hogy elvette tőle a készüléket. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az ügy végül rendőrségi szintre került.

A hatóságok a bejelentést követően gyorsan intézkedtek és a férfit elfogták, majd kihallgatása után őrizetbe vették. Ellene kapcsolati erőszak gyanúja miatt indult eljárás.

A jogszabályok is egyértelműen fogalmaznak ugyanis a hozzátartozók közötti rendszeres, megalázó és erőszakos viselkedés külön bűncselekménynek számít. Az ilyen esetekben a büntetés súlyossága attól függ, milyen mértékű volt a bántalmazás, de akár több év szabadságvesztés is kiszabható.

Legutóbb helybenhagyta a Győri Ítélőtábla is annak a férfinak a 20 éves fegyházbüntetését, aki saját nevelt lányait és azok barátnőjét is szexuálisan bántalmazta. A bíróság döntése pontot tett a megrázó bűncselekmény-sorozat végére, amelyben a legsúlyosabb büntetést szabták ki a családon belüli erőszak elkövetőjére.

 

