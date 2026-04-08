Trükkös csalás: 1 milliárdot bliccelt el a sztrádán, céghálózattal játszotta ki a rendszert

Egy vállalkozó éveken keresztül működtette azt a rendszert, amellyel jelentős bevételektől fosztotta meg az államot. A költségvetési csalás miatt most bíróság elé állt a fuvarozó vállalkozó, aki több mint 1 milliárd forintot „bliccelt el”.

Lefoglalták a költségvetési csalás vádlottjának az autóit

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal/Bors

Költségvetési csalás: ítéletet mondtak a fuvarozó felett

A Fővárosi Törvényszék szerdán mondta ki bűnösnek B. Istvánt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint 90 rendbeli közokirat-hamisítás miatt. Az ügy részleteiről a Bors számolt be. A férfi bólogatva hallgatta végig az ítéletet, majd az utolsó szó jogán elismerte tettét, és hangsúlyozta, hogy együttműködött a hatóságokkal, valamint a kár egy részét már megtérítette.

A vádirat szerint a férfi 2011-ben kezdett fuvarozással foglalkozni, majd a 2013-ban bevezetett úthasználati díjfizetés után olyan rendszert dolgozott ki, amellyel elkerülhette a fizetési kötelezettségeket. Stróman ügyvezetőkkel több céget hozott létre, amelyek papíron a járművek üzembentartói voltak, valójában azonban ő irányította őket. Ezek a cégek vagyonnal nem rendelkeztek, így a felhalmozott tartozásokat nem lehetett behajtani rajtuk. A rendszer lényege az volt, hogy a járművek tulajdonosa, üzembentartója és a fuvarozást számlázó társaság külön cégekhez tartozott. Így a bevételek nem ott jelentek meg, ahol a kötelezettségek keletkeztek, ezzel ellehetetlenítve az útdíjak és járulékok beszedését.

Több mint egymilliárdos kárt okozott

A férfi a módszerével egészen az elfogatásáig követte el a csalásokat. Végül 2020 októberében a NAV nyomozói kapcsolták le. Addigra azonban már több mint 1,1 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott a magyar állami költségvetésnek. A csalás nemcsak az útdíjakra terjedt ki, hanem a bírságok, valamint a munkavállalók után fizetendő adók és járulékok elkerülésére is. A bíróság végül két év börtönbüntetésre ítélte a férfit, amelynek végrehajtását öt évre felfüggesztette. Emellett 115 millió forint megfizetésére kötelezték, amelynek egy részét már rendezte.

Az ügyészség azonban súlyosításért fellebbezett, így az ügy másodfokon folytatódik. A fennmaradó kár rendezéséről várhatóan külön, polgári peres eljárásban döntenek majd.