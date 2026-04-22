Többmilliárdos csalás az egészségügyben: hetvenhat vádlott áll bíróság elé

A vád szerint egy békéscsabai székhelyű bűnszervezet orvosok és ápolók bevonásával, szisztematikusan károsította meg a költségvetést azáltal, hogy orvosilag indokolatlanul írtak fel gyógyászati segédeszközöket a betegeknek. A szövevényes csalás során nemcsak ortopéd cipőket, hanem művégtaggal rendelkező páciensek számára szükséges eszközöket is felhasználtak a jogosulatlan állami támogatások lehívásához – írta az Ügyészség.hu.

Milliárdos orvosi csalás: 76 ember ellen emeltek vádat

Egy békéscsabai központú bűnszervezet több mint 4,5 milliárd forintnyi állami támogatást hívott le jogosulatlanul orvosi segédeszközökre hivatkozva. A hálózat orvosokat és szociális intézményi dolgozókat vesztegetett meg készpénzzel vagy utalványokkal, hogy indokolatlanul írjanak fel eszközöket a betegeknek.

A nagyszabású csalás ügyében összesen 76 vádlott – köztük cégvezetők, orvosok és asszisztensek – ellen nyújtottak be vádiratot.

A hatóságok már közel 200 millió forint készpénzt, valamint ingatlanokat és járműveket foglaltak le az okozott kár megtérítésére. Az ügyészség a bűnszervezet vezetőire letöltendő börtönbüntetést, a megvesztegetett közreműködőkre pedig felfüggesztett szabadságvesztést és súlyos pénzbüntetést kért.

Míg az egészségügyi csalások a költségvetést károsítják meg, az interneten terjedő új adathalász kampány már közvetlenül a gyanútlan állampolgárok bankszámláit veszi célba hamis üzenetekkel. Ide kattintva bővebben olvashatnak a csalásról.