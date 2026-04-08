Itt vannak a legfrissebb számok! Magyar Péter ezt nem teszi ki az ablakba

Ismét bíróság elé áll a Megasztáros énekes, fordulat a több százmilliós csalás ügyében

Hosszú idő után ismét mozgásba lendült egy nagy port kavart büntetőügy Győrben. A csalás vádjával érintett Fekete Dávid újra bíróság elé áll, és közeledik az ítélet.
Új szakaszába lépett a győri énekes büntetőügye. A csalás vádjával érintett Fekete Dávid hosszabb szünet után ismét a Győri Járásbíróság elé áll, ahol folytatódik az ellene indított eljárás – közölte a Kisalföld.hu Győr-Moson-Sopron vármegyei hírportál.

Csalás miatt állt bíróság elé

A bíróság csütörtökön egész napos tárgyalást tart az ügyben. A Megasztár egykori versenyzője két év kihagyás után védekezhet újra a vádiratban szereplő állításokkal szemben. Az ügyészség szerint a győri énekes 2017 közepe és 2021 márciusa között több sértettet is megkárosított, az okozott kár meghaladja a 300 millió forintot. Az ügyészség szerint összesen 21 rendbeli bűncselekmény köthető hozzá, az egyes károk mértéke egymillió és 73 millió forint között mozog.

A vád szerint különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalásról és más bűncselekményekről van szó. Halmazati büntetésként akár 15 év szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság. Sajtóinformációk szerint az évek során több károsulttal is sikerült egyezséget kötnie, így a vádpontok és a teljes kárösszeg módosulhatott.

Magánéleti fordulatok az ügy árnyékában

Az elmúlt években nemcsak a büntetőeljárás miatt került a figyelem középpontjába. Fekete Dávid élete jelentős fordulatot vett: új kapcsolatba kezdett, és 2025-ben megszületett harmadik gyermeke is. A koraszülött kisfiú állapota miatt sokáig aggódtak, azonban a kezelések hatására javulás következett be.

Korábban a győri énekes bűnügyi felügyelet alatt állt, mozgását nyomkövető eszközzel ellenőrizték, és csak engedéllyel hagyhatta el tartózkodási helyét. A bíróság azonban 2024-ben megszüntette a kényszerintézkedést, így jelenleg szabadlábon védekezhet. A mostani tárgyalás kulcsfontosságú lehet az ügy kimenetele szempontjából, és közelebb vihet az elsőfokú ítélet meghozatalához.

Fekete Dávid egy új videóban mutatta meg a súlyos betegen született kisfiát

Fekete Dávid legkisebb fia, Sebestyén, bár még csak néhány nap múlva tölti be az öt hónapot, már több műtéten is átesett – az énekes egy friss videóban számolt be kisfia állapotáról.

 

 

