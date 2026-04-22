Veszélyes átverés terjed Magyarországon – megvannak az első áldozatok

Egy gyulai házaspár olyan telefonhívást kapott, amelyben egy állítólagos ügyvéd súlyos bűncselekményről beszélt, és azonnali segítséget kért. A történet végére kiderült, hogy csalás történt, és 6 millió forintot csaltak ki tőlük.
Egy gyulai házaspár története ismét rávilágít arra, mennyire kifinomult módszerekkel dolgoznak a csalók és mennyire naívak az áldozataik. A telefonbeszélgetés során a csalás számukra olyan hitelesnek tűnt, hogy még a legnyilvánvalóbb ellentmondások sem tűntek fel nekik – írja a Beol.hu.

Fotó: Illuszráció ( Ali Madad Sakhirani /Pexels)

Csalás: így vezették félre a gyulai házaspárt

A házaspárt egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívta fel, aki azt állította, hogy a fiukat letartóztatták. Ez már önmagában is gyanús lehetett volna, hiszen a párnak valójában csak lánya van, mégsem szakították meg a hívást.

A telefonbeszélgetés során az álügyvéd többször más személyeknek adta át a telefont. Egy nő is megszólalt, aki sírva könyörgött segítségért, és azt állította, hogy a lányuk súlyos bajba került. Az érzelmi nyomás hatására a szülők egyre kevésbé tudtak racionálisan gondolkodni.

A csalók azt állították, hogy a lányt kábítószerrel kapcsolatos ügy miatt vették őrizetbe és csak óvadék ellenében szabadulhat. Több millió forintot kértek, végül az apa közölte, hogy legfeljebb 6 millió forintot tudnak utalni.

A bank is figyelmeztette őket

Az utalás nem ment elsőre, mert a banki limitek ezt megakadályozták. A banki ügyfélszolgálat kétszer is felhívta a házaspárt és egyértelműen figyelmeztette őket, hogy csalás áldozatai lehetnek.

A csalók azonban erre is felkészítették őket. Arra utasították a szülőket, hogy mondják azt a banknak, autót vásárolnak a lányuknak. Miután ezt közölték az ügyintézővel, a pénzintézet feloldotta a korlátozást.

Külföldi számlára ment a pénz

További gyanús jel volt, hogy a pénzt egy külföldi néven vezetett számlára kellett utalni. Amikor az anya rákérdezett, azt a választ kapta, hogy külföldi hatóságok nyomoznak az ügyben, ezért oda kell küldeni az óvadékot.

A telefonhívások két napon át tartottak. A csalók még arra is utasították a házaspárt, hogy kapcsolják ki a telefonjukat és az internetet, mert ezzel állítólag segítik a nyomozást.

Csak utólag esett le nekik

Miután két részletben elutalták a 6 millió forintot, az álügyvéd elérhetetlenné vált. Ekkor kezdtek gyanakodni.

A szülők végül felhívták a vejüket, aki elmondta, hogy a felesége, vagyis a házaspár lánya teljesen jól van, otthon tartózkodik és dolgozni jár.

A történetet a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság tette közzé, hogy felhívja a figyelmet az egyre gyakoribb telefonos csalásokra. A rendőrség hangsúlyozta, hogy ilyen esetben mindig közvetlenül a hozzátartozót kell felhívni, és soha nem szabad ismeretlenek kérésére pénzt utalni.

Hiába a sok figyelmeztetés, másfél milliót húztak le egy paksi férfi számlájáról

Egy újabb átverés bizonyítja, hogy a csalók módszereinek még mindig sokan bedőlnek. A másfél millió forintos kárt okozó bűncselekmény során egy paksi férfi számláit csapolták meg ismeretlenek.

 

 

