Veszélyes átverés terjed Magyarországon – megvannak az első áldozatok

Egy gyulai házaspár története ismét rávilágít arra, mennyire kifinomult módszerekkel dolgoznak a csalók és mennyire naívak az áldozataik. A telefonbeszélgetés során a csalás számukra olyan hitelesnek tűnt, hogy még a legnyilvánvalóbb ellentmondások sem tűntek fel nekik – írja a Beol.hu.

Újabb elképesztő csalással sikerült meglopni egy gyulai házaspárt

Fotó: Illuszráció ( Ali Madad Sakhirani /Pexels)

Csalás: így vezették félre a gyulai házaspárt

A házaspárt egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívta fel, aki azt állította, hogy a fiukat letartóztatták. Ez már önmagában is gyanús lehetett volna, hiszen a párnak valójában csak lánya van, mégsem szakították meg a hívást.

A telefonbeszélgetés során az álügyvéd többször más személyeknek adta át a telefont. Egy nő is megszólalt, aki sírva könyörgött segítségért, és azt állította, hogy a lányuk súlyos bajba került. Az érzelmi nyomás hatására a szülők egyre kevésbé tudtak racionálisan gondolkodni.

A csalók azt állították, hogy a lányt kábítószerrel kapcsolatos ügy miatt vették őrizetbe és csak óvadék ellenében szabadulhat. Több millió forintot kértek, végül az apa közölte, hogy legfeljebb 6 millió forintot tudnak utalni.

A bank is figyelmeztette őket

Az utalás nem ment elsőre, mert a banki limitek ezt megakadályozták. A banki ügyfélszolgálat kétszer is felhívta a házaspárt és egyértelműen figyelmeztette őket, hogy csalás áldozatai lehetnek.

A csalók azonban erre is felkészítették őket. Arra utasították a szülőket, hogy mondják azt a banknak, autót vásárolnak a lányuknak. Miután ezt közölték az ügyintézővel, a pénzintézet feloldotta a korlátozást.

Külföldi számlára ment a pénz

További gyanús jel volt, hogy a pénzt egy külföldi néven vezetett számlára kellett utalni. Amikor az anya rákérdezett, azt a választ kapta, hogy külföldi hatóságok nyomoznak az ügyben, ezért oda kell küldeni az óvadékot.

A telefonhívások két napon át tartottak. A csalók még arra is utasították a házaspárt, hogy kapcsolják ki a telefonjukat és az internetet, mert ezzel állítólag segítik a nyomozást.

Csak utólag esett le nekik

Miután két részletben elutalták a 6 millió forintot, az álügyvéd elérhetetlenné vált. Ekkor kezdtek gyanakodni.