Messengeres átverés: így húznak le pillanatok alatt

Egyre kifinomultabb módszerekkel próbálkoznak az online bűnözők és a csalás ma már gyakran a Messengeren keresztül találja meg az áldozatait. A trükk egyszerű, mégis hatásos, ugyanis a csalók sokszor egy ismerős nevében írnak, vagy lemásolják egy valódi profil adatait, hogy könnyebben bizalmat építsenek. A beszélgetés eleinte teljesen hétköznapinak tűnik, majd hamar előkerül egy kihagyhatatlan befektetési lehetőség. A magukat pénzügyi szakembernek kiadó csalók hatalmas nyereséget ígérnek, ráadásul kockázat nélkül, ami már önmagában is gyanús jel lehet – tájékoztatta a Police.hu.

Újabb típusú csalás szedi sorozatban az áldozatait

Fotó: Police.hu

Messengeren terjed a csalás és így veszik ki a pénzt a zsebedből

Az áldozatokat arra kérik, hogy vásároljanak Paysafecard kártyákat, majd küldjék el a rajtuk található kódokat. Azzal hitegetik őket, hogy a befizetett összeg többszörösét kapják vissza.

A valóság viszont jóval kiábrándítóbb, mert ezek a kártyák egyszerű fizetési eszközök és aki megszerzi a kódot, az azonnal le is emelheti az összeget. Innen pedig gyakorlatilag már nincs visszaút és a pénz eltűnik.

És sok esetben nem állnak meg ennyinél a csalók. Előfordul, hogy személyes adatokat is próbálnak kicsalni, például bankkártyaadatokat vagy akár okmányfotókat. Ezekkel pedig további visszaélésekre nyílhat lehetőség.

Mire figyelj, hogy ne verjenek át?

Van néhány árulkodó jel, amit érdemes észben tartani:

Az ajándékkártya nem befektetés – ha ilyet kérnek, szinte biztos, hogy átverésről van szó.

Soha ne add meg a bankkártyád adatait vagy PIN-kódját!

Ne küldj személyes okmányokról fotót idegeneknek!

A helyesírási hibákkal teli, sürgető üzenetek gyanúsak.

Ha túl szép, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg nem is az.

Mit tehetsz, ha már megtörtént a baj?

Ha úgy érzed, hogy áldozattá váltál, fontos, hogy gyorsan lépj:

Azonnal értesítsd a bankodat vagy a kártya kibocsátóját!

Tegyél feljelentést a rendőrségen!

Gondoskodj a személyes adataid védelméről!

Az online tér kényelmes, de veszélyeket is rejt – érdemes mindig résen lenni, és nem bedőlni a gyors meggazdagodás ígéretének.