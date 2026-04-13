Milliókat nyert egy férfi nem létező sárgabarackokkal

A Vas Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a Szombathelyi Járási Ügyészség csalás miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2024 első felében különböző online felületeken hirdetett eladásra homlokrakodót, motorkerékpárt és még sárgabarackot is – egyetlen apró részletet leszámítva: semmije nem volt ezek közül – írta a Vaol.hu.

Nem létező termékekkel verte át a csalás áldozatait

Nem létező termékekkel követte el a csalást

A hirdetések mégis működtek. Az ország több pontjáról, köztük Körmend környékéről jelentkező vevők előre utalták a pénzt, részben vagy teljes egészében. A csomag viszont sosem ért oda.

A csaló ezzel az egyszerű, de annál hatékonyabb módszerrel több mint 2,5 millió forinttal rövidített meg öt embert.

Az ügyészség szerint nem egy félresikerült próbálkozásról van szó: üzletszerűen elkövetett átverés miatt kérnek rá végrehajtandó szabadságvesztést, közügyektől eltiltást és vagyonelkobzást is. A végső ítéletet a Körmendi Járásbíróság mondja ki.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.