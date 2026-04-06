Egy férfi 2017-ben hozta létre saját, egyszemélyes gazdasági társaságát. A Zaol.hu beszámolója szerint a később kibontakozó csalás ügye ehhez a vállalkozáshoz köthető, amely az első időszak után egyre komolyabb nehézségekbe ütközött.
A csalás gyanúja miatt bíróság elé kerül az ügy Zala vármegyében
2020 júliusától a cég helyzete látványosan romlani kezdett. Kevés volt a munkaerő és a pénzügyi gondok is egyre nagyobbak lettek. A vállalkozással szemben időközben felszámolási eljárás is indult. Ennek ellenére a férfi továbbra is új megbízásokat vállalt és sorra írta alá a szerződéseket a megrendelőkkel.
Az építkezések többségét ugyan elindította, de sok helyen rövid idő után megállt a munka. A megbízóknak azt mondta, hogy hamarosan folytatódik minden és különféle magyarázatokkal próbálta nyugtatni őket. A sértettek közül többen előre átutalták az építőanyagokra szánt pénzt. A hatóságok szerint azonban ezeknek az összegeknek egy részét a vállalkozó nem erre költötte, hanem saját céljaira használta fel.
A vád szerint 2020 és 2022 között összesen 14 embernek okozott kárt, amelynek összege megközelíti a 140 millió forintot.
A történetnek nemcsak a megrendelők a károsultjai.
A férfival megbízási szerződés alapján dolgozó felelős műszaki vezető – egy építészmérnök – sem jutott hozzá a pénzéhez.
A szakembernek több mint 4 millió forinttal maradt adósa a vállalkozó.
A történtekről a Zalaegerszegi Törvényszék számolt be. Az ügy tárgyalását április 9-re tűzte ki a Zalaegerszegi Járásbíróság.
