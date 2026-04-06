Több család házépítése akadt meg egy vállalkozó miatt, aki sorra vállalta el a munkákat. A megrendelők közül többen jelentős összegeket utaltak előre, de a munkák végül félbemaradtak. Csalás gyanúja miatt, az ügyet április 9-én tárgyalja a Zalaegerszegi Járásbíróság.
Egy férfi 2017-ben hozta létre saját, egyszemélyes gazdasági társaságát. A Zaol.hu beszámolója szerint a később kibontakozó csalás ügye ehhez a vállalkozáshoz köthető, amely az első időszak után egyre komolyabb nehézségekbe ütközött.

A csalás gyanújával indult ügyet április 9-én tárgyalja a Zalaegerszegi Járásbíróság
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A csalás gyanúja miatt bíróság elé kerül az ügy Zala vármegyében

2020 júliusától a cég helyzete látványosan romlani kezdett. Kevés volt a munkaerő és a pénzügyi gondok is egyre nagyobbak lettek. A vállalkozással szemben időközben felszámolási eljárás is indult. Ennek ellenére a férfi továbbra is új megbízásokat vállalt és sorra írta alá a szerződéseket a megrendelőkkel.

Az építkezések többségét ugyan elindította, de sok helyen rövid idő után megállt a munka. A megbízóknak azt mondta, hogy hamarosan folytatódik minden és különféle magyarázatokkal próbálta nyugtatni őket. A sértettek közül többen előre átutalták az építőanyagokra szánt pénzt. A hatóságok szerint azonban ezeknek az összegeknek egy részét a vállalkozó nem erre költötte, hanem saját céljaira használta fel.

A vád szerint 2020 és 2022 között összesen 14 embernek okozott kárt, amelynek összege megközelíti a 140 millió forintot.

A történetnek nemcsak a megrendelők a károsultjai.

A férfival megbízási szerződés alapján dolgozó felelős műszaki vezető – egy építészmérnök – sem jutott hozzá a pénzéhez. 

A szakembernek több mint 4 millió forinttal maradt adósa a vállalkozó.

A történtekről a Zalaegerszegi Törvényszék számolt be. Az ügy tárgyalását április 9-re tűzte ki a Zalaegerszegi Járásbíróság.

 

