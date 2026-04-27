Egyetlen, jól időzített telefonhívás kellett ahhoz, hogy egy nő több millió forintot veszítsen

A rendőrség informatikai rendszer felhasználásával elkövetett csalás gyanújával nyomoz ismeretlen elkövető ellen. Az ügy április 10-én indult, amikor egy múcsonyi nő jelezte, hogy egy telefonhívást követően jelentős összeg tűnt el a számlájáról – írta a Boon.hu.

Csalás áldozata lett egy nő, miután ismeretlenek hozzáfértek a bankszámlájához

Így vették rá az áldozatot a csalásra

A nőt munka közben hívták fel egy vezetékes számról. A vonal túloldalán egy férfi banki ügyintézőnek adta ki magát, és azt állította, hogy a nő céges számlájáról már elindult egy 8 millió forintos utalás. Azt mondta, még van esély megállítani a tranzakciót, de ehhez azonnali együttműködés szükséges.

A nő a helyzet sürgőssége miatt követte az utasításokat:

belépett a netbankjába, majd a hívó kérésére egy programot is telepített a számítógépére.

Ezzel gyakorlatilag szabad utat adott a csalóknak, akik rövid idő alatt átvették az irányítást, és két lépésben összesen közel 17 millió forintot utaltak el a számláról.

A hatóságok ismét figyelmeztetnek: valódi banki ügyintézők nem kérnek telefonon programtelepítést, nem kérnek távoli hozzáférést, és nem irányítják az ügyfeleket netbanki műveletek végrehajtására.

A rendőrség az alábbi alapvető óvintézkedésekre hívja fel a figyelmet:

Gyanús hívás esetén azonnal bontsuk a vonalat.

Banki ügyekben kizárólag a hivatalos csatornákat használjuk.

Ne telepítsünk ismeretlen eredetű szoftvereket.

Soha ne osszuk meg belépési adatainkat.

Probléma esetén azonnal értesítsük a bankot és tegyünk feljelentést.

