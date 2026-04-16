Csalás: majdnem 20 millió forintot vettek le egy zalai cég számlájáról

Egy zalaegerszegi vállalkozás is áldozatául esett egy jól ismert online átverésnek. A csalás során a bűnözők egy bank nevében keresték meg a cég ügyintézőjét, majd hozzáférést szereztek a számlához – számolt be a bűntényről a Police.hu.

Újabb milliós csalás az online térben

Fotó: Illusztráció (Julio Lopez/Pexels)

Csalás: így vitték el a cég pénzét

Az elmúlt napokban telefonon hívták fel a zalai vállalkozást azzal, hogy gyanús tranzakciót észleltek a bankszámlán. A csalók banki ügyintézőnek adták ki magukat, és azt a látszatot keltették, mintha a cég pénzét próbálnák megvédeni.

A beszélgetés során rávették az ügyintézőt, hogy töltsön le egy alkalmazást. Ezen keresztül azonban az elkövetők hozzáférést kaptak a vállalkozás bankszámlájához, majd villámgyorsan két alkalommal összesen csaknem 20 millió forintot utaltak el.

Az eset ismét megmutatta, milyen súlyos károkat tudnak okozni a kibercsalók, ha valaki egyetlen pillanatra megbízik bennük.

Csalás ellen figyelmeztet a rendőrség

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Mátrix Projekt keretében arra figyelmeztet, hogy az ilyen típusú kibercsalások ellen csak fokozott óvatossággal lehet védekezni.

A rendőrség azt tanácsolja, hogy senki ne kattintson szöveges üzenetekben érkező gyanús hivatkozásokra. Arra is felhívták a figyelmet, hogy soha nem szabad válaszolni olyan SMS-re vagy e-mailre, amely PIN-kódot, internetbanki jelszót vagy más biztonsági azonosítót kér.

A hatóságok szerint minden esetben érdemes alaposan ellenőrizni a weboldalak címét és a feladó e-mail-címét is, mert a csalók gyakran bankok, szolgáltatók vagy akár hivatalok nevében próbálják megtéveszteni az embereket.

Erre kérnek mindenkit

A rendőrség hangsúlyozta: különösen fontos a gyanakvás és az adatok tudatos védelme. Ahol csak lehet, érdemes kétlépcsős azonosítást használni, mert ez plusz védelmet jelenthet a csalók ellen.

Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.

Az Apple sürgős frissítést adott ki az iPhone-ok és iPadek védelmében. Az adatlopás kockázata azért különösen nagy, mert a támadók fertőzött weboldalakon keresztül is bejuthatnak az eszközökre. A szakértők szerint a halogatás komoly biztonsági veszélyt jelenthet a felhasználóknak.



