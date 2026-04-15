29 millióba került a boldogság egy győri nőnek, mindene oda lett

Egy győri nő története jól példázza, milyen alattomos módszerekkel dolgozik egy csaló az online társkeresők világában. A kapcsolat, amely kezdetben biztatónak tűnt, végül súlyos anyagi veszteséggel zárult. A sértett 29 milliót bukott az internetes románcon – írta a Bors.

Megfontolt csaló volt a hódító férfi

Csaló a szerelem álarca mögött

A történet még 2022 tavaszán indult egy népszerű társkereső oldalon, ahol a nő megismerkedett egy férfival. A kapcsolat gyorsan személyes találkozókig jutott, ám hamar kiderült, hogy a férfi nem csupán érzelmi közeledést keres.

A találkozások során egyre gyakrabban került szóba a pénz. A férfi különféle indokokkal, tartozásokkal, hétköznapi kiadásokkal vagy épp utazással kért segítséget. A nő, bízva a kapcsolatban, sorra teljesítette ezeket a kéréseket.

Idővel azonban a hangnem megváltozott. A kezdeti udvarias kérés helyét egyre inkább követelőzés vette át, ami egyértelművé tette, hogy nem egy kölcsönös kapcsolatról van szó. Mire a nő felismerte a helyzet súlyosságát, már jelentős összeget adott át.

A hatóságokhoz fordulva derült ki, hogy az áldozat több mint 29 millió forintot utalt el a férfinak.

A rendőrség jelentős kárt okozó csalás gyanújával indított eljárást.

A szakértők szerint az ilyen esetek nem egyediek. Az úgynevezett románccsalások során az elkövetők érzelmi kötődést alakítanak ki, majd fokozatosan pénzt kérnek különböző indokokra hivatkozva. Az online ismerkedés során sem szabad félretenni a józan megfontolást, hiszen a bizalommal könnyű visszaélni, főleg, ha az érzelmi alapú.

És sajnos nem egyedi esetről van szó. Öt órát vonatozott a remélt szerelemért egy somogyi férfi, aki még az élelmiszert és az albérletet is kifizette szíve választottjának. A nagyvonalú udvarló végül pofára esett, mivel a társkereső platformon megismert nő gátlástalanul becsapta és kiforgatta a pénzéből.