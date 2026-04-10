Németországban csaptak le a toplistás magyar bűnözőre

Több bíróság is európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki az ellen a 43 éves férfi ellen, aki éveken át verte át az ügyfeleit. A trükköző csaló házfelújításokat ígért, majd miután hét embertől is beszedte az előleget a munkadíjra és az anyagokra, a pénzzel együtt egyszerűen felszívódott – írta a Police.hu.

Zsebre tette az anyagárat, majd felszívódott a csaló

Stuttgartban csaptak le a toplistás csalóra

A férfi tettei olyan súlyosak voltak, hogy felkerült a legkeresettebb bűnözők hazai toplistájára is. Mivel kiderült, hogy külföldre szökött, a magyar nyomozók februárban a német hatóságok segítségét kérték a kézre kerítéséhez.

A nemzetközi összefogás hamar eredményt hozott:

a rendőrök Stuttgartban találtak rá a férfira, aki ott is az építőiparban próbált elhelyezkedni.

A rafinált csaló március 24-én került rács mögé, jelenleg pedig a kiadatását készítik elő, hogy Magyarországon felelhessen a tetteiért.

