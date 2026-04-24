Demens asszonytól csaltak ki 80 milliót az aljas bűnözők

Az ügy részletei szerint az elsőrendű gyanúsított gátlástalan módszerrel férkőzött az idős asszony bizalmába: 2025 februárjában egy valótlan baráti viszonyra hivatkozva ajándékozási szerződést kötött vele egy miskolctapolcai ingatlanra. A dörzsölt csaló azt hazudta, hogy évtizedek óta ismerik egymást és ő gondoskodik a nőről, majd miután a nevére került a ház, azonnal továbbadta azt, több mint 80 millió forintos kárt okozva ezzel a sértettnek – írta az MTI.hu.

Demens nőt károsítottak meg ezúttal a csalók

Gátlástalan csaló banda fosztotta ki a beteg asszonyt

A gyanú szerint a csoport többi tagja is alaposan kivette a részét az idős nő kifosztásából: 2025 tavaszán egyikük rávette az asszonyt, hogy vegyen fel több mint négymillió forintot a bankból, amit aztán azonnal el is vett tőle. Később egy harmadik társuk is hasonló módszerrel csalt ki tőle másfél millió forintot.

A bíróság döntése értelmében a három férfi május 23-ig biztosan letartóztatásban marad.

A hatóságok szerint ugyanis fennáll a veszélye, hogy megszöknének, elrejtenének bizonyítékokat, vagy korábbi életvitelüket folytatva újabb bűncselekményeket követnének el.

Az elsőrendű vádlottnak különösen nagy kárt okozó csalás és okirat-hamisítás miatt kell felelnie, míg társai ellen szintén minősített csaló cselekmények miatt folyik az eljárás. A végzés két gyanúsított esetében már végleges.

