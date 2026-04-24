Demens asszonytól csaltak ki 80 milliót az aljas bűnözők

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
24 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több mint 80 millió forintot csalt ki egy idős, demens asszonytól az a három férfi, akiknek a letartóztatását a napokban rendelte el a Miskolci Járásbíróság. A gátlástalan módszerekkel dolgozó csaló társaság a gyanú szerint áldozatuk betegségét és kiszolgáltatottságát használta fel a hatalmas összeg megszerzéséhez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ügy részletei szerint az elsőrendű gyanúsított gátlástalan módszerrel férkőzött az idős asszony bizalmába: 2025 februárjában egy valótlan baráti viszonyra hivatkozva ajándékozási szerződést kötött vele egy miskolctapolcai ingatlanra. A dörzsölt csaló azt hazudta, hogy évtizedek óta ismerik egymást és ő gondoskodik a nőről, majd miután a nevére került a ház, azonnal továbbadta azt, több mint 80 millió forintos kárt okozva ezzel a sértettnek – írta az MTI.hu.

Demens nőt károsítottak meg ezúttal a csalók (illusztráció)
Fotó: Schutterstock

Gátlástalan csaló banda fosztotta ki a beteg asszonyt

A gyanú szerint a csoport többi tagja is alaposan kivette a részét az idős nő kifosztásából: 2025 tavaszán egyikük rávette az asszonyt, hogy vegyen fel több mint négymillió forintot a bankból, amit aztán azonnal el is vett tőle. Később egy harmadik társuk is hasonló módszerrel csalt ki tőle másfél millió forintot.

A bíróság döntése értelmében a három férfi május 23-ig biztosan letartóztatásban marad. 

A hatóságok szerint ugyanis fennáll a veszélye, hogy megszöknének, elrejtenének bizonyítékokat, vagy korábbi életvitelüket folytatva újabb bűncselekményeket követnének el. 

Az elsőrendű vádlottnak különösen nagy kárt okozó csalás és okirat-hamisítás miatt kell felelnie, míg társai ellen szintén minősített csaló cselekmények miatt folyik az eljárás. A végzés két gyanúsított esetében már végleges.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.  

x

Miközben egyes bűnözők idős emberek bizalmával élnek vissza, mások a digitális térben próbálnak hasznot húzni a figyelmetlenségből, ezért a hatóságok most mindenkit óvatosságra intenek a legújabb, banki adatokat célzó üzenetek miatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!