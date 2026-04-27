Hosszú hajtóvadászat után Németországban fogták el a veszélyes magyar bűnözőt

Három évig sikerült elkerülnie a hatóságok látóterét egy magyar csalónak, akit végül Németországban, Oldenburgban kaptak el egy nemzetközi rendőri akció során – számolt be róla a Blikk.hu.

A 51 éves férfi ellen több magyar bíróság is elfogatóparancsot adott ki, összesen hét hazai és három európai körözés volt érvényben ellene. Csalás és garázdaság miatt is felelnie kellene, a korábban kiszabott jogerős ítélet szerint hét év szabadságvesztés várt rá, de a büntetés letöltését nem kezdte meg, hanem eltűnt a hatóságok elől.

Felkutatásán a magyar rendőrség célkörözési egysége az év elején újra koncentráltan kezdett dolgozni.

A KR NNI és a BRFK közös nyomozása során jutottak el arra a következtetésre, hogy a férfi Németországban rejtőzhet.

Az információkat az ENFAST európai együttműködési hálózaton keresztül továbbították a német társhatóságoknak. Az együttműködés eredményeként sikerült beazonosítani a tartózkodási helyét Oldenburgban. Az elfogásra április 20-án került sor egy helyi áruházban, összehangolt rendőri akció keretében.

A férfi jelenleg német rendőrségi őrizetben van, mivel Németországban is több eljárás van ellene folyamatban. Kiadatásáról a későbbiekben döntenek az illetékes hatóságok.

