Az ön pénzét is szívesen elvennék a szabolcsi profiltolvaj csalók

Egy kutyamenhely támogatói is a megtévesztés áldozatai lettek: lopott profil mögé bújó, hamis néven és kamu számlaszámmal operáló csalók próbáltak pénzt kicsikarni tőlük adomány címén. Úgy tudni, ugyanazt a bankszámlaszámot adták meg most is, amelyet már egy héttel korábban is használtak, amikor egy gyermekvédelmi alapítvány vezetőjének profilját másolták le. A pénzek ugyanarra a Nyíregyházán megnyitott bankszámlára érkeztek. Mindez arra utal, hogy valaki vagy egy egész társaság tudatosan, sorozatban húzza le a jóhiszemű adakozókat. Az elkövetők láthatóan nem tartanak attól, hogy lebuknak, mert tudják, hogy a feljelentések után általában hetekig nem történik érdemi előrelépés – írta meg a Blikk.

Profiltolvaj csalók lopják el jóemberek pénzét (illusztráció)

Fotó: Northfoto

A bulvárlap információi szerint ugyanazzal a módszerrel már legalább két alapítvány támogatóit verték át, milliókat csalhattak ki tőlük. Nm kizárt, hogy több károsultja van az ügynek.

Szegény, elesett, beteg gyerekek nevében vették el jó emberek pénzét a csalók

Egy héttel ezelőtt valakik megszerezték a Nem Vagy Egyedül Velünk gyermekmentő alapítvány vezetőjének Facebook-fiókját. Az e-mailjét is feltörték, majd a korábbi adományozókat a megszerzett adatok felhasználásával megkeresték a hamis profilról. Azt kérték tőlük, hogy utaljanak újabb támogatást, sőt, arra is hivatkoztak, hogy anyagi gondok miatt gyors kölcsönre lenne szükségük, és új számlaszámra várják a pénzt. Az alapítvány feljelentést tett, de a hatóságok nem léptek közbe, a csalók pedig még húsvétkor is átvertek embereket.

Március 29-én észlelte az állatvédő alapítvány, hogy csalók lopták el a profiljukat, és egy nyírségi számlaszámra utaltattak pénzt az adományozóikkal"

– mondta a Blikknek Petrasovits Zoltán bankbiztonsági szakértő.

A csalók láthatóan tudatosan választották ki, kiket keressenek meg: olyan embereknek írtak, akikről a megszerzett profil alapján tudhatták, hogy korábban már támogatták a szervezetet, vagy felajánlották nekik az adójuk 1 százalékát.

Rögtön újabb segítséget kértek tőlük, mégpedig úgy, hogy pontosan tudták, mire szokott pénzt gyűjteni a menhely, legyen szó chipről vagy állateledelről.

Egy ilyen, naponta több száz állatról gondoskodó hely teljesen az adományokra van utalva, csakhogy most a támogatások nem hozzájuk, hanem a nyíregyházi számlára érkeztek. A szervezet megtette a feljelentést, és az adományozóit is figyelmeztette.