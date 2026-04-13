Az ön pénzét is szívesen elvennék a szabolcsi profiltolvaj csalók

Egy kutyamenhely támogatói is a megtévesztés áldozatai lettek: lopott profil mögé bújó, hamis néven és kamu számlaszámmal operáló csalók próbáltak pénzt kicsikarni tőlük adomány címén. Úgy tudni, ugyanazt a bankszámlaszámot adták meg most is, amelyet már egy héttel korábban is használtak, amikor egy gyermekvédelmi alapítvány vezetőjének profilját másolták le. A pénzek ugyanarra a Nyíregyházán megnyitott bankszámlára érkeztek. Mindez arra utal, hogy valaki vagy egy egész társaság tudatosan, sorozatban húzza le a jóhiszemű adakozókat. Az elkövetők láthatóan nem tartanak attól, hogy lebuknak, mert tudják, hogy a feljelentések után általában hetekig nem történik érdemi előrelépés – írta meg a Blikk.
A bulvárlap információi szerint ugyanazzal a módszerrel már legalább két alapítvány támogatóit verték át, milliókat csalhattak ki tőlük. Nm kizárt, hogy több károsultja van az ügynek.
Szegény, elesett, beteg gyerekek nevében vették el jó emberek pénzét a csalók
Egy héttel ezelőtt valakik megszerezték a Nem Vagy Egyedül Velünk gyermekmentő alapítvány vezetőjének Facebook-fiókját. Az e-mailjét is feltörték, majd a korábbi adományozókat a megszerzett adatok felhasználásával megkeresték a hamis profilról. Azt kérték tőlük, hogy utaljanak újabb támogatást, sőt, arra is hivatkoztak, hogy anyagi gondok miatt gyors kölcsönre lenne szükségük, és új számlaszámra várják a pénzt. Az alapítvány feljelentést tett, de a hatóságok nem léptek közbe, a csalók pedig még húsvétkor is átvertek embereket.
Március 29-én észlelte az állatvédő alapítvány, hogy csalók lopták el a profiljukat, és egy nyírségi számlaszámra utaltattak pénzt az adományozóikkal"
– mondta a Blikknek Petrasovits Zoltán bankbiztonsági szakértő.
A csalók láthatóan tudatosan választották ki, kiket keressenek meg: olyan embereknek írtak, akikről a megszerzett profil alapján tudhatták, hogy korábban már támogatták a szervezetet, vagy felajánlották nekik az adójuk 1 százalékát.
Rögtön újabb segítséget kértek tőlük, mégpedig úgy, hogy pontosan tudták, mire szokott pénzt gyűjteni a menhely, legyen szó chipről vagy állateledelről.
Egy ilyen, naponta több száz állatról gondoskodó hely teljesen az adományokra van utalva, csakhogy most a támogatások nem hozzájuk, hanem a nyíregyházi számlára érkeztek. A szervezet megtette a feljelentést, és az adományozóit is figyelmeztette.
A gyermekvédelmi alapítvány ügyében segítő adatvédelmi szakértők hamar rájöttek, hogy a kutyamenhely támogatóinak ugyanazt a bankszámlaszámot küldték el a csalók, amelyet a gyermekvédelmi szervezet becsapott segítőinél is használtak.
Különösen furcsa, hogy mindkét ügyben több mint egy hete feljelentést tettek, mégsem zárolták a számlát, továbbra is működik.
A gyermekvédelmi alapítvány elnöke, Füssy Angéla azt a tájékoztatást kapta a nyíregyházi bankfiók vezetőjétől, hogy egy magánszemély bankszámláját csak hatósági megkeresésre tudják zárolni, ilyen intézkedés azonban eddig nem érkezett. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a bulvárlap kérdésére adatvédelmi okokra hivatkozva nem válaszolt arra, történt-e bármilyen érdemi lépés azzal a számlaszámmal kapcsolatban, amelyre a csalók utaltatták a pénzt.
Emiatt továbbra sem világos, hogy a hatóságok mit tettek a bűnözők azonosítása, illetve a jogtalanul megszerzett pénz zárolása és visszaszerzése érdekében.
A bankbiztonsági szakértő szerint a csalók fogalmazása és stílusa alapján nagyon fiatalok, rámenősek, akaratosak, és kifejezetten ügyesek. Úgy vélte, az elkövetők figyeli azokat az oldalakat, amelyekről korábban ellopta a vezető profilját, és az ott megszokott hangnemet utánozva, a friss történésekre reagálva kérnek pénzt. Emiatt, ha valaki ránéz az alapítvány valódi oldalára, könnyen hihetőnek tűnhet számára a csalók története.
A szakértő arról is beszélt, hogy az elkövetők láthatóan egyáltalán nem tartanak a rendőrségtől.
Ezt szerinte jól mutatja, hogy amikor a Nem Vagy Egyedül Velünk Alapítványnál lebuktak, egyikük felkereste Füssy Angélát, és azt állította, hogy hibázott, megbánta a tettét, és mindent visszafizet. Miután azonban rájött, hogy a rendőrök nem keresték fel, azonnal újra belevágott. A szakértő úgy fogalmazott, biztos benne, hogy nemcsak ezt a két alapítványt és azok adományozóit károsították meg, erre pedig szerinte a bankszámla forgalma adhatna egyértelmű választ, csakhogy a számla továbbra is aktív, ők pedig nem látnak rá.
Hozzátette, nagy valószínűséggel a csalók rögtön leveszik a pénzt, amint az beérkezik,
és ha a számlájukat végül zárolják is, egyszerűen nyitnak egy másikat, akár lopott iratok felhasználásával. Így folytathatják, amit elkezdtek, azt, hogy becsapják a jó embereket.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.