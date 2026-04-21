Drámai mentés zajlott le Tihanyban, egy féléves csecsemő került bajba

A Veszprém vármegyei tűzoltóknak feszült napjuk volt a folyamatos riasztások miatt, amelyek során több helyszínen is azonnali segítségre volt szükség. A legdrámaibb mentés Tihanyban zajlott, ahol egy autó véletlenül bezáródott, és a bent maradt kulcsok miatt egy hat hónapos csecsemő rekedt a jármű fogságában – írta a Veol.hu.

Tihanyban egy iskola parkolójában egy hat hónapos csecsemő rekedt egy autó fogságában, miután a jármű ajtói lezáródtak, a kulcs pedig bent maradt. A balatonfüredi tűzoltók végül kéziszerszámokkal szabadították ki a gyermeket.

A tihanyi csecsemőmentés és a vármegyei tűzoltók megfeszített munkája után egy tragikus külföldi hírről is beszámoltak, miszerint az ausztriai Traiskirchen közelében egy magyar nő életét vesztette egy súlyos közlekedési balesetben.