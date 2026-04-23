Kézzel eltépte a köldökzsinórt és hagyta meghalni a babáját a csecsemőgyilkos pécsi tini

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Pécsi Ítélőtábla szerdán három év javítóintézeti nevelésre ítélte azt a lányt, aki a saját gyerekével végzett. A pécsi csecsemőgyilkost emberölés miatt marasztalták el.
A táblabíróság tájékoztatása szerint a csecsemőgyilkos tinédzser eltitkolta a terhességét. 2024 januárjában, várandóssága 28. hetében iskolája kollégiumának mosdójában hozta világra a gyermekét. A csecsemő a szülés során a WC-csésze lefolyórészébe esett.

A csecsemőgyilkos kézzel eltépte a köldökzsinórt, majd - bár tisztában volt azzal, hogy a gyermek meghalhat - visszament a szobájába a kollégiumi mosdóból
Fotó: ChatGPT

A lány a köldökzsinórt kézzel szakította el, majd úgy ment vissza a szobájába, hogy közben tisztában volt vele: a gyermek meghalhat. 

Miután erős vérzés jelentkezett nála, szólt a szobatársának. Ő értesítette az egyik nevelőt, aki mentőt hívott, de már hiába. Az orvos csak az újszülött halálát tudta megállapítani. 

Elítélték a pécsi csecsemőgyilkost

Első fokon a Pécsi Törvényszék mondta ki a fiatalkorú vádlott bűnösségét a tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölésben, amiért 4 év javítóintézeti nevelést szabott ki rá. A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla ezt szerdán 3 évre mérsékelte. Ez az ítélet jogerős.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

