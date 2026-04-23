Kézzel eltépte a köldökzsinórt és hagyta meghalni a babáját a csecsemőgyilkos pécsi tini

A táblabíróság tájékoztatása szerint a csecsemőgyilkos tinédzser eltitkolta a terhességét. 2024 januárjában, várandóssága 28. hetében iskolája kollégiumának mosdójában hozta világra a gyermekét. A csecsemő a szülés során a WC-csésze lefolyórészébe esett.

A csecsemőgyilkos kézzel eltépte a köldökzsinórt, majd - bár tisztában volt azzal, hogy a gyermek meghalhat - visszament a szobájába a kollégiumi mosdóból

Miután erős vérzés jelentkezett nála, szólt a szobatársának. Ő értesítette az egyik nevelőt, aki mentőt hívott, de már hiába. Az orvos csak az újszülött halálát tudta megállapítani.

Elítélték a pécsi csecsemőgyilkost

Első fokon a Pécsi Törvényszék mondta ki a fiatalkorú vádlott bűnösségét a tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölésben, amiért 4 év javítóintézeti nevelést szabott ki rá. A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla ezt szerdán 3 évre mérsékelte. Ez az ítélet jogerős.

