Életveszélyes, amit ez a nő tesz csecsemővel a hátán

A Ráckevei–Soroksári Duna-ágon a vízirendészek szokatlan helyzetre figyeltek fel, amikor egy nő edzést tartott a vízen. Az egyik edző hátán egy csecsemő volt, ami jelentős biztonsági kockázatot jelentett.
Különös esetre figyeltek fel a polgárőrök a Ráckevei–Soroksári Duna-ágon: egy nő úgy tartott kajakedzést, hogy közben egy csecsemőt hordozott a hátán – olvasható a Dél-Pesti Vizi Polgárőr Egyesület Facebook-oldalán.

Egy nő a hátán hordott csecsemővel tartott edzést, a polgárőrök szerint ez fokozott óvatosságot igényel
Fotó: MW archív – illusztráció

Csecsemővel a hátán tartott kajakedzést

A polgárőrök szerint a jelenlegi szabályozás egyértelműen nem tiltja ezt a helyzetet, ugyanakkor komoly biztonsági kockázatokat jelent. 

Mint írták, egy váratlan esemény – például borulás vagy műszaki hiba – esetén a gyors reagálás kulcsfontosságú, amit jelentősen megnehezít, ha az edzőnek egyszerre kell gondoskodnia a gyermekről és az edzés résztvevőiről is.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az érintett esetben több kötelező felszerelés hiányzott, illetve a takaróponyva rögzítése sem volt megfelelő, ami tovább növeli a baleset kockázatát. Hangsúlyozták:

Egy edző szerepe nemcsak szakmai felkészültséget, hanem a biztonsági szempontok következetes érvényesítését is megköveteli."

 

