Az M1-es autópályán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei egy rutinszerű ellenőrzés során egészen különös felfedezést tettek. Több, mint 10 millió forint értékű csempészáru lapult a szállított bútorok mélyén – írta a Kemma.hu.

A csempészáru a bútorokba volt elrejtve

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága

A Bulgáriából Belgium felé tartó teherautó első pillantásra teljesen átlagos rakományt szállított, gondosan rögzített, lapra szerelt bútorelemek sorakoztak a raktérben. Azonban a tapasztalt ellenőrök nem érték be ennyivel és alaposabb vizsgálat mellett döntöttek.

Az ágytámlákban lapult a csempészáru

A részletes átvizsgálás hamar meghozta az eredményt. Kiderült, hogy a szállítmány nem csupán bútorból áll, ugyanis mind a húsz ágytámla belsejét török zárjegyes cigarettával tömték ki. Összesen 5100 doboz különféle márkájú dohánytermék került elő, amelyek értéke meghaladja a 13 millió forintot.

A két utassal közlekedő jármű sofőrje, egy 51 éves férfi azt állította, hogy semmit sem tudott a rakomány valódi tartalmáról. Elmondása szerint számára is meglepetés volt, hogy az ágyak extra töltetet tartalmaztak.

A hatóságok azonban nem vették félvállról az ügyet. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárás és a sofőr akár közel 20 millió forintos bírságra is számíthat.

Igazi meglepetés érte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársait, amikor egy debreceni ingatlanban is razziáztak. A csempészáru szinte minden zugból előkerült: cigaretta, dohány és alkohol bújt meg a ház különböző pontjain, a válasz pedig csak annyi volt á, hogy csupán a bizonytalan világpiaci helyzet miatt halmozta fel a készletet.