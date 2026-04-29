Megdöbbentő cserbenhagyás: elintéznivalói fontosabbak voltak, mint egy ember élete

Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán számolt be egy különös esetről: egy biciklis mozdulatlanul hevert az utcán, mellette a kerékpárja. A mentésirányító a protokoll szerint kezdte vezetni a bejelentőt, és arra kérte, menjen oda a bajba jutott emberhez, szólítsa meg, ellenőrizze, vesz-e levegőt. A telefonáló viszont erre olyat mondott, amire aligha számított a vonal másik végén lévő. Így kezdődik egy nem hétköznapi cserbenhagyás története.

Megdöbbentő cserbenhagyás: kihívta a mentőket, aztán sorsára hagyta a haldoklót egy férfi (illusztráció, MI-generált kép)

Fotó: ChatGPT

A telefonáló ennél többet nem akart segíteni a bajba jutott férfinak. A mentőket ugyan felhívta, de amikor a mentésirányító arra kérte, hogy menjen oda hozzá, időhiányra és sürgős teendőkre hivatkozva ezt megtagadta.

Hiába magyarázták neki, hogy ilyen helyzetben másodpercen múlhat egy ember élete, nem volt hajlandó megtenni, amit kértek tőle.

Megdöbbentő cserbenhagyás: Nem élt a férfi, mire odaértek

A mentésirányító jól érezte, hogy nagy a baj. A rohamkocsi pár percen belül a helyszínre ért, és a férfi akkor már nem élt, a bejelentő ugyanis tényleg nem segített neki.

Azonnal megkezdték az újraélesztést, és hosszú küzdelem után sikerült visszahozniuk az életbe: a férfi keringése újraindult.

A helyszínen ellátták, majd stabil állapotban kórházba vitték. A mentősök az eset után arra figyelmeztetettek, hogy a mentőhívás önmagában nem mindig elég. Sokszor azon múlik egy ember élete, hogy a helyszínen lévő segít-e.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.