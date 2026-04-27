Csokoládémérgezés Budapesten: több tucat ember lett rosszul

1939. április 25-én nagy riadalmat okozott a mentőknél egy telefonhívás. Ezzel indult a budapesti csokoládémérgezés története. Egy izgatott hang jelentkezett a vonal túlsó végén, azt állítva, hogy a IX. kerületben, a Gyáli úton 1919 és 1941 között létező nyomortelep lakói nagy bajba kerültek – erről írt az Esti Ujság 1939 április 26-án.

Csokoládémérgezés Budapesten: Összesen 35 asszony és gyerek lett rosszul a Zita-telep nevű ferencvárosi nyomortelepen

Jöjjenek ki azonnal, valamennyi kocsijukkal, mert megmérgezték a Zita-telepet!”

– közölte.

A bejelentést a mentőknél először túlzónak, sőt hamis riasztásnak gondolták, de nem kockáztattak, és milyen jól tették. Kiküldtek egy mentőautót a Zita-telepre, hogy ellenőrizzék, mi történt. A mentőorvos néhány perccel később már vissza is telefonált. Közölte, hogy a hír valóban eltúlzott volt, de nem alaptalan:

több lakónál is mérgezésre utaló tüneteket tapasztaltak, több mentőautóra van szükség.

Amíg a segítség úton volt, ideiglenes segélyhelyet rendeztek be a Zita-telep egyik barakklakásában. Ide érkeztek a rosszul lévő lakók, asszonyok és gyerekek egymás után. Többen falfehéren, támolyogva kértek segítséget, erős, kínzó görcsökre panaszkodtak. Azonnal megkezdték az ellátásukat. Egyeseknél gyomormosást végeztek, mások hánytatót kaptak. Akiknek az állapota ezután sem javult, azokat gyors egymásutánban bevitték a különböző kórházakba.

Felvetődött a csokoládémérgezés gyanúja

Miközben a rosszul lévő embereket kezelték, az egészsügyisek azt is próbálták kideríteni, mi okozhatta a tömeges rosszullétet. Arról kérdezgették a betegeket, mit ettek. Voltak, akik először másra gyanakodtak, de a beszámolókból egyre világosabban látszott, hogy csokoládét minden érintett evett aznap. Ez elég szokatlannak számíthatott, hiszen egy nyomortelepen enni sem nagyon volt mit.

Késő este végeztek a mentők. Huszonhárom gyereket és asszonyt kellett kórházba vinniük, öt másik beteg elsősegélynyújtás után otthon maradhatott. Rajtuk kívül még hét asszony és gyerek már bement a közeli Szent István Kórházba még azelőtt, hogy az első mentőautó befutott volna a telepre. Összesen harmincöten betegedtek meg a csokoládétól. De hogyan lehetséges ez? Milyen csokoládé volt ez? Ezekre a kérdésekre már a rendőröknek kellett választ találniuk.