Bajban lehet, ha már ezt az arcot látja

A tolvajok Debrecen, Lakitelek és Tiszaalpár után Tiszaújvárosban is tárolókat törtek fel, több millió forintnyi árut vittek el. A bűnözők módszere mindenhol ugyanaz volt: erőszakkal feszítették fel a csomagautomata rekeszeit a drága zsákmányért – írta a Baon.hu.

A csomagautomata lopott tartalmát Facebookon árulták

Saját rendeléseikre csaptak le a csomagautomata-tolvajok

A rendőrség nagyszabású nyomozás során göngyölítette fel annak a párosnak az ügyét, akik Debrecenben, Lakiteleken, Tiszaalpáron és Tiszaújvárosban fosztottak ki csomagautomatákat. A bűnözők rendkívül tudatosan terveztek: nagy értékű laptopokat, játékkonzolokat és műszaki cikkeket rendeltek utánvéttel különböző automatákba. Arra alapoztak, hogy a futár egyszerre teszi be a drága csomagokat a rekeszekbe, ők pedig éjszaka, a fizetést megkerülve, egyszerűen felfeszítik a tárolókat.

Utánvéttel rendeltek drága eszközöket, majd feltörték az automatát és fizetés nélkül elvitték őket

Tiszaújvárosban különösen nagy pusztítást végeztek: összesen 66 rekeszt törtek fel az egyik szupermarket parkolójában.

A zsákmány olyan hatalmas volt, hogy két laptopot és több drága karórát a helyszínen kellett hagyniuk, mert már nem fértek bele az utazótáskáikba. A nyomozók a gyanús, véletlenszerű karakterekből álló e-mail-címek és a biztonsági kamerák felvételei alapján azonosították az elkövetőket.

Kiderült, hogy a tettesek Debrecenből Volánbusszal utaztak a helyszínekre, a lopott holmik egy részét pedig később álnevek alatt hirdették meg az interneten.

Az egyik gyanúsítottat, a 27 éves H. Jánost a lakiteleki otthonában elfogták a rendőrök. Beismerő vallomást tett és letartóztatásban várja a sorsa alakulását. Társa, Lévai László azonban elmenekült a hatóságok elől, ellene elfogatóparancs van érvényben a sorozatos csomagautomata feltörések miatt. A férfi fotóját ide kattintva nézheti meg! Ha látja valahol, azonnal telefonáljon a rendőrségre!