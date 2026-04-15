Nem hiszi el, mit szagolt ki Buksi, azonnal rendőrök lepték el a környéket

A csontok a már Szlovákiában található Besztercebánya Fončorda városrészének egy eldugott, ágakkal és levelekkel sűrűn benőtt területén hevertek. A szakértők szerint a maradványok akár három éve is ott feküdhettek a nehezen megközelíthető helyszínen, mire a véletlennek köszönhetően felszínre kerültek – írta meg a Bors.

Emberi csontokra találtak a kutyasétáltatás közben (Illusztráció)

Nemcsak csontok, de iratok is előkerültek

A rendőrség még éjszaka átfésülte a környéket további nyomok után kutatva.

Bár a szakértők elsőre nem láttak külsérelmi nyomokat rajtuk, a csontok vélhetően egy férfihez tartoztak, akinek kilétét labor- és DNS-vizsgálatokkal próbálják megállapítani.

A helyszín közelében iratokat is találtak a hatóságok, de egyelőre kérdéses, hogy azok összefüggésbe hozhatók-e az áldozattal. Az ügyben – amely több lehetséges forgatókönyvet is felvet – a rendőrség már megindította az eljárást.

Míg Besztercebányán a természet rejtette el az áldozatot, egy másik esetben egy ház felújítása közben került elő egy évtizedek óta eltitkolt holttest a padló alól.