Az egykori modell elárulta, hogy pályafutása kezdetén, a 2000-es években egy alkalommal közvetlen életveszélybe került. Csősz Boglárka szerint a modellvilág sötét oldala olyan helyzeteket teremtett, amelyekben komolyan aggódnia kellett a biztonságáért – írta a Blikk.hu.

Az üzletasszony kendőzetlen őszinteséggel beszélt a 2000-es évek modellvilágának veszélyeiről, ahol őt is megfigyelték és megfélemlítették. Csősz Boglárka elárulta, hogy egy alkalommal közvetlen életveszélybe került:

Én magam is belekerültem egy olyan helyzetbe, ahol valóban el akartak rabolni”

– emlékezett vissza a megrázó eseményekre.

Saját traumájából merítve most az edukáció és a védelem fontosságára hívja fel a figyelmet, mivel a fiatal lányok a szórakoztatóiparban ma is rendkívül kiszolgáltatottak. Az egykori modell szerint kulcsfontosságú, hogy a társadalom ne fordítsa el a fejét az ilyen esetek láttán.

