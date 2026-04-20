Nem javul egyhamar a helyzet, hétvégéig maradnak a lezárások a csőtörés miatt

Egy jelentős csőtörés miatt napokra megváltozott a közlekedés rendje a XIII. kerületben, a Róbert Károly körúton. A hiba következtében nemcsak az úttest sérült meg, hanem a környéken élők mindennapjait is megnehezíti a kialakult helyzet. A probléma egy még az 1980-as években lefektetett, nagy átmérőjű vízvezetéken keletkezett. A meghibásodás következtében nagy mennyiségű víz tört a felszínre, amely alámosta az út szerkezetét, és mintegy kétszáz négyzetméteren beszakadt az aszfalt – tájékoztatta közleményében a Fővárosi Vízművek.

Óriási káosz kialakulásához vezetett a csőtörés

Fotó: Fővárosi Vízművek

Napokig tart a helyreállítás a csőtörés után

A kialakult helyzet miatt az érintett szakaszon – a Pap Károly utca és a Teve utca között – lezárták az Árpád híd felé vezető külső sávokat. A forgalom így a megszokottnál lassabban halad és jelentős torlódásokra kell számítani a környéken.

A csőtörés következtében a Róbert Károly körút 34. és 40. közötti épületekben ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás. Az érintettek számára szükségkutat biztosítottak a közelben, hogy enyhítsék a kellemetlenségeket.

A szakemberek már megkezdték a hiba elhárítását, azonban a javítás és az útpálya helyreállítása több napot is igénybe vehet. A jelenlegi tervek szerint a forgalmi korlátozások egészen a hétvégéig érvényben maradnak.

A hatóságok és a szolgáltató a közlekedők és a környéken élők türelmét kérik, miközben folyamatosan dolgoznak a helyzet mielőbbi rendezésén.