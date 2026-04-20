Beszakadt úttest okoz komoly fennakadást Budapesten

Hétfő hajnalban elképesztő káresetre lettek figyelmesek azok, akik a XIII. kerületben, a Róbert Károly körút Árpád híd felé tartó szakaszán jártak, ugyanis egyszer csak beszakadt az úttest egy csőtörés következtében – írta a Borsonline.hu.

Beszakadt az úttest csőtörés miatt a Róbert Károly körúton

Fotó: Fővárosi Vízművek

Útbeszakadást okozott egy csőtörés a XIII. kerületben

A probléma a Róbert Károly körút 40. szám előtti részen alakult ki. A Fővárosi Vízművek szerint egy 300 milliméteres, azbesztcement anyagú vezeték sérült meg, ami miatt nemcsak a víz, hanem az útburkolat stabilitása is odalett. A helyreállítás idejére az érintett útszakaszon, a Pap Károly utca és a Teve utca között az Árpád híd felé vezető oldalon a két külső sávot lezárták, így a forgalom jelentősen lassulhat.

Megkezdték a helyreállítási munkálatokat

Fotó: Fővárosi Vízművek

A környező ingatlanokban – a 34. és 40. szám között – átmeneti vízhiány lépett fel. Ennek enyhítésére ideiglenes vízvételi lehetőséget biztosítottak a Pap Károly utca 4–6. számnál, a gyógyszertár közelében. A Vízművek szerint a hiba elhárítása várhatóan a délutáni órákban befejeződik.