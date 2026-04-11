tótújfalu

Figyelem! Cukrosbácsik próbálnak gyerekeket becserkészni a Dunántúlon

Tótújfalu és a környező települések lakosságát figyelmeztette a polgármester. A cukrosbácsik egy fehér furgonban ülve akarták magukhoz csalogatni a kicsiket.
Facebook-oldalán figyelmeztette Tótújfalu és a környező települések lakosságát a polgármester arról, hogy pénteken egy fehér furgonban ülő két férfi a játszótéren tartózkodó gyerekeket megpróbálta cukorkával magához csalogatni. A kicsik azonban ijedtükben hazaszaladtak, és beszámoltak szüleiknek a történtekről. Elmondásuk szerint az egyik cukrosbácsi magas volt és kopasz – adta hírül a Bama.hu.

Cukrosbácsik ólálkodtak a tótújfalui játszótérnél
Cukrosbácsik ólálkodtak a tótújfalui játszótérnél 
Jelezze a rendőrségnek, ha meglátja a cukrosbácsikat!

Kazinczi Szilvia, a Somogy vármegyei község polgármestere az esetet követően felhívta a helybéliek figyelmét, hogy gyermekeiket ne engedjék egyedül az utcára, és a játszótérre. Továbbá jelezte, hogy megtette a szükséges intézkedéseket a rendőrség felé.

A hatóságok azt kérik, amennyiben bárki hasonló gyanús jeleket tapasztalna, haladéktalanul jelezze azt feléjük.

Döbbenetes indokkal kért kegyelmet a sárisápi rém

Alig tíz nappal a szabadulása után támadt rá egy iskolába tartó gyermekre az a férfi, aki megdöbbentő érvekkel próbált enyhítést kérni a bíróságon. A hatóságokat azonban nem győzték meg a kifogások, így jogerősen is rács mögé került a pedofil támadó.

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról