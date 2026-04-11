Figyelem! Cukrosbácsik próbálnak gyerekeket becserkészni a Dunántúlon

Facebook-oldalán figyelmeztette Tótújfalu és a környező települések lakosságát a polgármester arról, hogy pénteken egy fehér furgonban ülő két férfi a játszótéren tartózkodó gyerekeket megpróbálta cukorkával magához csalogatni. A kicsik azonban ijedtükben hazaszaladtak, és beszámoltak szüleiknek a történtekről. Elmondásuk szerint az egyik cukrosbácsi magas volt és kopasz – adta hírül a Bama.hu.

Cukrosbácsik ólálkodtak a tótújfalui játszótérnél

Fotó: Google Gemini/illusztráció/Bama

Jelezze a rendőrségnek, ha meglátja a cukrosbácsikat!

Kazinczi Szilvia, a Somogy vármegyei község polgármestere az esetet követően felhívta a helybéliek figyelmét, hogy gyermekeiket ne engedjék egyedül az utcára, és a játszótérre. Továbbá jelezte, hogy megtette a szükséges intézkedéseket a rendőrség felé.

A hatóságok azt kérik, amennyiben bárki hasonló gyanús jeleket tapasztalna, haladéktalanul jelezze azt feléjük.

