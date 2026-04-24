Könnyes szemmel nyilatkozott Curtis a bátyja tárgyalása után

Az utolsó szó jogán szólaltak meg azok a férfiak, akiket Katzenbach Imre meggyilkolásával vádolnak. Köztük van a legidősebb testvér, Curtis bátyja, Széki Lajos is, aki társaival együtt reggel kilenckor érkezett a Fővárosi Ítélőtáblára, amiről ide kattintva nézheti meg a fotókat. Aztán maga a rapper is beszélt a Bors szerint. A vád szerint Széki Lajos és társai 2009-ben különös kegyetlenséggel végeztek az egykori MTK-s labdarúgóval. A hatóságok szerint Katzenbach Imrének azért kellett meghalnia, mert a gyanú szerint eltűnt az Eclipse céghez köthető H. Attila pénzével. Hogy pontosan mekkora összegről volt szó, és mi lett a milliók sorsa, azt az elsőfokú ítélet sem tudta teljesen tisztázni.

Az utolsó pillanatban jelent meg bátyja tárgyalásán Curtis / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Az utolsó pillanatban érkezett meg Curtis

Hiába nézett körbe a tárgyalóteremben Széki Lajos, édesanyja és fiatalabb öccse eleinte nem volt ott. Curtis középső bátyja, Tibor a tárgyalás előtt azt mondta, az édesanyjuk nem tudott odamenni, a rapper pedig csak a tárgyalás végére érkezett meg. Curtis a Blikknek azt mondta, azért késett, mert a kisfiát íratta be az iskolába.

Édesanyánk is szeretett volna eljönni, de reggelre már nem érezte jól magát, és félt, hogy rosszabbul lesz. Az egyébként sem túl jó egészségi állapotát nagyon megviseli ez az ügy. De valójában az egész családunk életére rányomja a bélyeget. Ebben a lelkiállapotban nagyon nehéz ilyenkor mit mondani. Főleg azért, mert ártatlan embereket szeretnének elítélni"

– mondta el elcsukló hangon a rapper.

Nem azt szeretném, hogy a bűnös testvéremet mentsék fel, hanem, hogy az ártatlan testvéremet ne ítéljék el, és ez nagyon fontos. Kapcsolattartója vagyok Lajosnak, sokat beszélünk, így jól tudom, a tárgyalások közeledtével még nehezebb számára is ez az ügy"

– tette hozzá, majd arról beszélt, hogy édesapjuk halála óta a bátyja jelenti számára az apai mintát. Curtis szerint Széki Lajos mindig példamutató életet élt, ezért számára elképzelhetetlen, hogy köze lenne ahhoz, amivel most vádolják.

Az ügyben ma még nem hirdettek ítéletet, a bírónő május 6-ra halasztotta a döntést. Curtis azt mondta, ennek örülnek, mert szerinte a történet valamit megmozdíthatott az új bíróban, és abban bízik, hogy a bátyját és társait végül felmentik.