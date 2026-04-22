Curtis bátyja az életfogytiglan árnyékában: titokzatos levél került elő a Katzenbach-gyilkosság ügyében

Amint azt megírtuk, komoly biztonsági intézkedések közepette folytatódott szerdán a Katzenbach-gyilkosság pere. A vád szerint az MTK egykori labdarúgójának azért kellett meghalnia, mert elszámolási vitába keveredett az Eclipse cég köreivel. A történet középpontjában egy hatalmas összeg, mintegy 500 millió forint áll, amit a focista állítólag eltulajdonított. A gyanú szerint a cég egyik tulajdonosa, H. László adta ki a parancsot a likvidálásra Curtis testvérééknek, miután Katzenbach Imre a pénzzel együtt felszívódott.

Élete végéig börtönben maradhat Széki Lajos, Curtis testvére Fotó: TV2

A védelem szerint azonban a vád kártyavárként omolhat össze, mivel az szinte kizárólag egyetlen ember, a vádalkut kötött H. Attila vallomásán alapul. Az ügyvédek szerint a férfi csupán a saját bőrét mentette, amikor nyolc évvel „megúszta” az ügyet, cserébe pedig ujjal mutogatott Széki Lajosékra – írja a tárgyalóteremből tudósítva a Bors.

A tárgyalás legmeglepőbb fordulata egy rejtélyes levél volt, amelyet az elsőrendű vádlott nyújtott be. A dokumentumot egy nő írta, aki azt állítja:

pontosan tudja, kik az igazi elkövetők, és határozottan kijelentette, hogy nem Széki Lajosék ölték meg Katzenbach Imrét.

Bár a levélben állítólag konkrét nevek is szerepelnek, a bíróság egyelőre elutasította a bizonyíték befogadását. A védelem szerint az eljárás „több sebből vérzik”, és az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését követelik, mivel szerintük sem a gyilkos fegyver, sem a pontos körülmények nem tisztázottak.

Hol maradt a tárgyalásról a népszerű rapper?

A bíróságon jelen volt Curtis középső bátyja, Széki Tibor is, akit láthatóan felemésztettek az események. Elcsukló hangon vádolta meg a koronatanút:

H. Attila nemcsak Katzenbachot, de az igazságot is eltemettette”

– mondta megtörten.

Sokan keresték a tömegben Curtist is, aki korábban mindig kiállt testvére mellett. A zenész azonban igazoltan maradt távol: kisfiával Spanyolországban tartózkodott, ahol a Real Madrid mérkőzését tekintették meg. Bár a rapper számára a család szent, a korábban lekötött apa-fia program miatt most nem tudott jelen lenni a tárgyaláson.