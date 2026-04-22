Curtis bátyja az életfogytiglan árnyékában: titokzatos levél került elő a Katzenbach-gyilkosság ügyében

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

35 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Feszült hangulatban folytatódott ma a magyar futballvilág egyik legmegrázóbb bűnügyének tárgyalása. Miközben az ügyészség életfogytig tartó szabadságvesztést kért Széki Lajosra és társaira, egy rejtélyes tanú és egy levél fenekestül forgathatja fel az eddigi vádakat. Curtis testvére megtörten nyilatkozott: szerinte a valódi gyilkosok szabadlábon vannak.
Curtis testvéreéletfogytiglanSzéki LajostárgyalásKatzenbach Imre

Amint azt megírtuk, komoly biztonsági intézkedések közepette folytatódott szerdán a Katzenbach-gyilkosság pere. A vád szerint az MTK egykori labdarúgójának azért kellett meghalnia, mert elszámolási vitába keveredett az Eclipse cég köreivel. A történet középpontjában egy hatalmas összeg, mintegy 500 millió forint áll, amit a focista állítólag eltulajdonított. A gyanú szerint a cég egyik tulajdonosa, H. László adta ki a parancsot a likvidálásra Curtis testvérééknek, miután Katzenbach Imre a pénzzel együtt felszívódott.

Élete végéig börtönben maradhat Széki Lajos, Curtis testvére
Fotó: TV2

A védelem szerint azonban a vád kártyavárként omolhat össze, mivel az szinte kizárólag egyetlen ember, a vádalkut kötött H. Attila vallomásán alapul. Az ügyvédek szerint a férfi csupán a saját bőrét mentette, amikor nyolc évvel „megúszta” az ügyet, cserébe pedig ujjal mutogatott Széki Lajosékra – írja a tárgyalóteremből tudósítva a Bors.

A síron túlról üzent egy tanú: nem Curtis bátyáék ölték meg a focistát

A tárgyalás legmeglepőbb fordulata egy rejtélyes levél volt, amelyet az elsőrendű vádlott nyújtott be. A dokumentumot egy nő írta, aki azt állítja:

pontosan tudja, kik az igazi elkövetők, és határozottan kijelentette, hogy nem Széki Lajosék ölték meg Katzenbach Imrét.

Bár a levélben állítólag konkrét nevek is szerepelnek, a bíróság egyelőre elutasította a bizonyíték befogadását. A védelem szerint az eljárás „több sebből vérzik”, és az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését követelik, mivel szerintük sem a gyilkos fegyver, sem a pontos körülmények nem tisztázottak.

Hol maradt a tárgyalásról a népszerű rapper?

A bíróságon jelen volt Curtis középső bátyja, Széki Tibor is, akit láthatóan felemésztettek az események. Elcsukló hangon vádolta meg a koronatanút:

H. Attila nemcsak Katzenbachot, de az igazságot is eltemettette”

– mondta megtörten.

Sokan keresték a tömegben Curtist is, aki korábban mindig kiállt testvére mellett. A zenész azonban igazoltan maradt távol: kisfiával Spanyolországban tartózkodott, ahol a Real Madrid mérkőzését tekintették meg. Bár a rapper számára a család szent, a korábban lekötött apa-fia program miatt most nem tudott jelen lenni a tárgyaláson.

Az ügy pénteken az utolsó szó jogán folytatódik. Ez lesz a végső alkalom, hogy a vádlottak meggyőzzék a bíróságot az igazukról, mielőtt megszületik a döntés az életfogytiglanról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!