Fotókon, ahogy megérkezett a bíróságra Curtis bátyja

A vád szerint az ügy hátterében az Eclipse nevű céghez köthető, nagyjából 500 millió forintos pénzügyi vita áll. A nyomozati anyagok alapján Katzenbach Imre a jelentős összeggel együtt tűnhetett el, ami lavinát indított el a vállalkozás környezetében. A konfliktus végül odáig fajult, hogy a korábbi MTK-focista halála, vagyis a meggyilkolása összefüggésbe hozható ezzel az elszámolási üggyel, ahogy Curtis bátyja is. A Bors fotósa kapta lencsevégre a rapper testvérét a mai tárgyalás előtt.

Ma tárgyalják az utolsó szó jogán Curtis bátyja ügyét

Megérkezett Curtis bátyja

Az ügy ma az utolsó szó jogán folytatódik, vagyis a vádlottak még egyszer megszólalhatnak a bíróság előtt az ítélet előtt. Széki Lajos a helyszíni fotók alapján vezetőszáron, bilincsben, kommandósok kíséretében érkezett a tárgyalásra.