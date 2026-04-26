Fogadjunk, hogy nem találja ki, ki veszi át Curtis helyét a Megasztárban

A Megasztár előző évadában Tóth Gabi, Herceg Erika, Curtis és Marics Peti ültek a zsűriszékekben, és mesterként is segítették a versenyzőket. Az idei évadra viszont jelentősen átalakul a csapat: a tavalyi négyesből csak Herceg Erika és Marics Peti tér vissza. A TV2 naponta hozza nyilvánosságra, kik ülnek be az új Megasztár zsűrijébe. Korábban már kiderült, hogy Tóth Gabi helyére Puskás-Dallos Bogi érkezik. Az énekesnő a bejelentéskor jelezte, hogy az előző évad indulatosabb hangvétele tőle távol áll, ezért a nézőknek idén várhatóan egészen más élményben lesz része. Aztán, ahogy mi is megírtuk, felröppent a hír, hogy a korábban kábítószert is előszeretettel használó Curtis sem folyathatja.

Curtis a Megasztárban

Fotó: MW Bulvár

Curtisre rájár a rúd

Ahogy tegnap írtuk, Curtis, polgári nevén Széki Attila ellen eljárás indult, miután a gyanú szerint tavaly januárban Egerben megütött egy férfit. Az ügy miatt hamarosan a bíróságon is meg kell jelennie, ezúttal már a saját tárgyalásán. Közben a Széki család egyik másik tagja is súlyos ügyben érintett: Széki Lajosnak Katzenbach Imre meggyilkolása miatt kell felelnie. Curtis bátyja ügyében az ítélethirdetésre várnak. Erről ide kattintva, ebben a cikkünkben olvashat.

Bár Curtis ellen is folyamatban van egy rendőrségi ügy, egyelőre nem tudni, hogy a TV2 döntésének ehhez volt-e köze. Az is elképzelhető, hogy a csatorna más okból döntött úgy, hogy a rapper nem tér vissza a Megasztár zsűrijébe.

Curtis tavaly kapott először és lehet, hogy utoljára helyet a Megasztár zsűrijében. A műsorban töltött időszaka hamar konfliktusokkal terhelt lett.

A rapper az egyik versenyző családjával összeveszett. A konfliktus annyira elfajult, hogy Curtisben egy időre az is felmerült: még a döntő előtt kiszáll a műsorból.

Ha kötbért kell fizetni, akkor kötbért fogok fizetni...”

– mondta akkor, ezzel jelezve, hogy azzal is tisztában volt, milyen következményekkel járhat, ha idő előtt kiszáll a műsorból.

A TV2 mára ígérte, hogy nyilvánosságra hozza a teljes zsűri névsorát, így tűkön ülve vártuk, ki lesz az új Curtis. Nem lepődtünk meg.