A vád szerint az incidens tavaly januárban Heves vármegyében, egy egri csarnokban rendezett teremtornán történt, az eredményhirdetés alatt. Egy néző többször bekiabált. Curtis, vagyis Széki Attila csapatát sértegette, amitől a rapper annyira dühös lett, hogy odament a nézőtérhez a Story Magazin cikke szerint. Szidni kezdte, mindennek lehordta, majd arcon ütötte az első sorban ülő férfit. Minderről felvétel is készült, amit a TV2 Tények is bemutatott.

Curtis megütött egy embert, mehet a bíróságra

Curtis korábban már reagált a történtekre.

A szektorban illetéktelenül jelen lévő személy folyamatosan ócsárolta a tágabb családomnak számító újpesti öregfiúkat, mély érzelmeket kiváltva belőlem, ezért meggondolatlanul cselekedtem, amit sajnálok”

– így fogalmazott egy tavaly januári posztban.

A bocsánatkérés azonban nem zárta le az ügyet. Az ügyészség szerint Curtis viselkedése alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat keltsen, ezért nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság miatt vádat emeltek ellene. A vádiratban pénzbüntetés kiszabását kérték.

