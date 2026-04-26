A verekedő Curtist is lecseréli a TV2 a Megasztárban 

A tavalyi Megasztárban még Tóth Gabi, Herceg Erika, Curtis és Marics Peti értékelték a versenyzőket, és mesterként is végigkísérték az énekesek útját. Az új évadra azonban átalakul a zsűri: a korábbi négyesből csak Herceg Erika és Marics Peti marad, Tóth Gabitól és Curtistől pedig megválik a TV2 a Blikk információi szerint.
Curtisre rájár a rúd
Ahogy tegnap írtuk, Curtis, polgári nevén Széki Attila megütött egy embert Egerben még tavaly januárban, ami miatt eljárás indult ellene és hamarosan a bíróságra járhat, a saját tárgyalására. Eközben idősebb bátyja is nagy bajban van, Katzenbach Imre meggyilkolása miatt kell felelnie. Curtis bátyja, Széki Lajos ügyében már csak az ítélethozatalra várnak. Erről ide kattintva, ebben a cikkünkben olvashat.
Bár a rapper maga is érintett egy rendőrségi ügyben, elképzelhető, hogy nem emiatt döntöttek a csatornánál úgy, hogy nem folytathatja.
Curtis tavaly csatlakozott a Megasztár mestereihez. A zsűris szereplése hamar botrányos fordulatokat vett.
A rappernek az egyik versenyző hozzátartozóival is elmérgesedett a viszonya, később pedig annyira elege lett a történtekből, hogy komolyan felmerült benne: még a finálé előtt kiszáll a műsorból.
Ha kötbért kell fizetni, akkor kötbért fogok fizetni...”
– mondta akkor Curtis, jelezve, hogy azzal is számolt, milyen következményei lehetnek, ha idő előtt távozna a műsorból.
Egyelőre nem derült ki, ki ülhet a helyére a 2026-os évadban. A TV2 vasárnapra ígérte, hogy nyilvánosságra hozza a teljes zsűri névsorát, így hamarosan hivatalosan is kiderül, kik döntenek majd a versenyzők produkcióiról.