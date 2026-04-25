Eltorzult a Dancing with the Stars sztárjának arca orvosi műhiba miatt

A Paula és Paulina egykori sztárja éveken át egy elrontott orvosi beavatkozás következményeivel élt együtt. Gabriela Spanic, a Dancing with the Stars korábbi szereplője most tisztázta, mi állt a rengeteg támadás mögött: szerinte nem túlzásba vitt plasztikázásról volt szó, hanem kontárok tették tönkre az arcát a Bors cikke szerint.

Eltorzult az arca a Dancing with the Stars sztárjának egy orvosi műhiba miatt, a képen: Gabriela Spanic

Csomók keletkeztek a Dancing with the Stars sztárjának arcában

Rosszindulatú kommentelők korábban viaszbábunak és műanyag-királynőnek nevezték a népszerű sorozatsztárt. Fogalmuk sem volt, hogy a látványos változások egy elrontott kezelés következményei. Gaby most egy megrázó videóban beszélt arról, hogy korábbi beavatkozásai során szerinte becsapták. Azt mondta, a magukat szakembernek nevező emberek olyan kezeléseket javasoltak neki, amelyekről azt ígérték, hogy a befecskendezett anyag idővel nyomtalanul felszívódik a szervezetében.

Azt mondták, nem hagynak nyomot, csak fiatalítanak, majd felszívódnak. Az ígéretekből viszont semmi nem lett, sőt!"

– mondta, majd hozzátette: a töltőanyag nem szívódott fel, a szervezete pedig idegen testként reagált rá. Emiatt súlyos gyulladások alakultak ki nála, és granulómák, vagyis fájdalmas, kemény szövetcsomók jelentek meg az arcán.

Fiatalításnak indult, de súlyos pusztítás lett belőle"

– tette hozzá szomorúan.

Megtalálták a "sok szemetet" az arcában

Gaby végül nem akarta tovább elviselni a bántó megjegyzéseket, és azt sem, hogy egyre nehezebben nézett tükörbe, ezért specialistához fordult. A műtőben derült ki igazán, mekkora a baj. Bár egy korábbi MRI-vizsgálat már kimutatta az elváltozásokat, a beavatkozás során vált egyértelművé, hogy az arcában olyan anyagmaradványok voltak, amelyek az egészséges szöveteket is károsították.

Amikor az orvos felnyitotta a bőrt, megtalálta azt a sok szemetet az arcomban"

– magyarázta a celeb.

Gaby hangsúlyozta, hogy a mostani beavatkozás nem egyszerű szépészeti műtét volt, hanem valójában az arcának megmentéséről szólt. Bár még látszik rajta a duzzanat, már felszabadultabbnak érzi magát: újra tud mosolyogni, és végre örömmel néz tükörbe.

Emberi lény vagyok, nem egy viaszbábú. Az emberek azt várják, hogy úgy nézzek ki, mint a Paula és Paulinában, ami 32 éve volt. Ez egyszerűen lehetetlen. Most boldog vagyok, és újra egészséges. Csak ez számít"

– mondta végül.