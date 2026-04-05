Összeomlott a rácsok mögött a darnózseli hentes: a telefonban sírta el magát

Váratlan fordulat történt az ország egyik legmegrázóbb bűnügyében: a bíróság zöld utat adott a perújítási nyomozásnak, ami az utolsó esélyt jelentheti a 21 éves fegyházbüntetését töltő férfi számára. Bár korábban rezzenéstelen arccal tűrte a tárgyalásokat, a hírt hallva örömkönnyeivel küszködött a darnózseli hentes. Az új eljárás során friss szakértői vélemények kerülnek az asztalra, amelyek alapjaiban rengethetik meg az eddigi ítéletet – írta a Borsonline.hu.

Nagy János, vagy ahogy az ország ismeri, a darnózseli hentes

Összeomlott a rácsok mögött a darnózseli hentes

Hat évnyi börtönbüntetés után váratlan reménysugár csillant fel Nagy János számára: a bíróság engedélyezte a perújítási nyomozást, amely akár a szabadságát is jelentheti. A férfi, aki korábban rezzenéstelen arccal tűrte az eljárásokat, a hír hallatán képtelen volt uralkodni az érzelmein.

A védőügyvédje, Jován László szerint védence a telefonban kapott hírtől teljesen megtört:

Természetesen örült. Már hat éve tölti a büntetését, és végre felcsillant a remény, hogy kiderüljön: nem ő követte el ezt a szörnyűséget. Az örömében elég komoly érzelmi megnyilvánulása volt.”

Arra a kérdésre, hogy a férfi konkrétan elsírta-e magát, az ügyvéd sokatmondóan csak annyit felelt: „Igen, igen, igen, igen.”

Mi hozhat fordulatot az ügyben?

A védelem stratégiája egy horrorfilmbe illő részleten alapul:

az áldozat, Judit megmaradt szerveinek darabjait (szív, máj és tüdő) egy szakértői intézetben őrzik a tragédia óta.

Most új, modern eszközökkel felszerelt szakértőket rendelnek ki, hogy megválaszolják az alapkérdést: gyilkosság történt, vagy az asszony természetes halállal halt meg?

A vizsgálat ideje: nagyjából egy hónapot vesz igénybe;

A tét: ha a szakértők nem találják idegenkezűség nyomát, a hentes azonnal szabadulhat;

A család reménye: a hozzátartozók bíznak abban, hogy végre tisztázhatják „a papát”, és hazatérhet a rácsok mögül.

A vád és az ítélet szerint a férfi 2014-ben ölte meg feleségét, majd a holttestet saját húsfeldolgozójában tüntette el.

Bár korábban bizonyítékok hiányában kétszer is felmentették, a Kúria végül 21 év fegyházra ítélte.

Ha azonban az új szakvélemény kimondja, hogy a halál oka nem állapítható meg egyértelműen, Magyarország egyik legvitatottabb bűnügye a vádlott szabadulásával érhet véget.