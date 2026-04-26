Megszólalt a darnózseli hentes fia – újabb fordulat a gyomorforgató ügyben

Új szakaszába lépett az egyik legismertebb hazai bűnügy, miután a darnózseli hentes esetében perújítást rendeltek el. A döntés nemcsak jogi szempontból jelentős, hanem a család számára is komoly érzelmi hullámvasutat indított el. A jelenleg is büntetését töltő férfi évek óta következetesen tagadja a vádakat, miközben hozzátartozói végig kitartottak mellette. A mostani fejlemény új esélyt ad arra, hogy a bizonyítékokat ismét részletesen megvizsgálják – írta a Bors.

A darnózseli hentes fia nyilatkozott az ügyben

A darnózseli hentes fia egy interjúban mesélt arról, hogyan értesültek a hírről. Elmondása szerint édesapja, Nagy János a börtönből, egy online beszélgetés során számolt be a fejleményről és a reakciója mindent elárult, ami egyszerre volt megrendült és megkönnyebbült.

A hosszú évek küzdelmei után a döntés váratlanul érte a családot. A fiú, Barnabás így fogadta a hírt:

Először azt mondta, hogy így földbe gyökerezett a lába szinte, hogy úristen, hogy végre valami pozitív történt velünk, és először szerintem ő sem akarta elhinni, hogy ez tényleg elindult. Mert ennyi pofára esés után ez tényleg nagy változás.

A mindennapok közben a rácsok mögött sem állnak meg. Mint kiderült, még különleges munkát is végez Nagy János, ugyanis műanyag csontvázak összeszerelésében vesz részt, ami szokatlan, de hasznos elfoglaltságot jelent számára. Ezt Barnabás ezt így tolmácsolta:

Bent van munkája, így azért gyorsabban telik a nap, hogy elfoglalja magát. Amellett edz. Igazából azt mondta, hogy ennek az a technikája, hogy mindig próbálja valamivel elfoglalni magát, hogy addig se az ügyön pörögjön az agya

A család számára a perújítás nem csupán jogi eljárás, hanem egyfajta utolsó lehetőség. Úgy érzik, ha most nem történik változás, akkor végleg bezárulhat minden ajtó.

A következő időszak kulcsfontosságú lesz és szakértők vizsgálják újra az ügy részleteit, miközben a hozzátartozók feszülten várják az eredményeket. A remény most ismét felcsillant, és bár a végkimenetel még bizonytalan, a történet korántsem ért véget.