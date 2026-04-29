Zaklatott volt és zavartan beszélt a döbröközi gyilkos

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy tragikus esemény híre rázta meg a Tolna vármegyei Döbröközt. Egy 57 éves helyi nő a holttestét saját házának udvarán, egy kút mélyén találták meg április 27-én, hétfőn délután két héttel azután, hogy eltűnt. A nyomozás szálai hamar egy 54 éves helyi férfihoz vezettek. A gyanú szerint ő lehet a döbröközi gyilkos, aki brutális módon végzett saját szállásadójával. A környéken élők szerint a férfi erőszakos, és az alkohollal is rendszeresen meggyűlik a baja. Többen azt állítják, korábban is bántotta már a nőt, akinek a halála miatt most eljárás indult. A Teol.hu újságírója elbeszélgetett azzal, aki segített a feltételezett a rendőröknek a gyanúsított kézrekerítésében.

A saját apjával is végzett a döbröközi gyilkos

A férfi szerint már napokkal korábban feltűnt neki, hogy sem az 57 éves asszonyt, sem a nála lakó férfit nem látni a környéken. A rossz érzése hétfőn erősödött fel igazán, amikor a helyi bolt előtt váratlanul összefutott a gyanúsítottal.

Látszott rajta, hogy ittas, zaklatott állapotban van. Zavartan beszélt, és egyszer csak azt mondta, hogy szörnyű dolgot tett, és emiatt öngyilkos akar lenni”

– idézte fel a találkozást.

A helyi férfi megpróbálta kifaggatni az ismerősét, de a gyanúsított nem akart részletekbe bocsátkozni. Azt mondta, mások előtt nem beszél az ügyről, később azonban majd megkeresi. Ez a válasz már elég volt ahhoz, hogy az ismerősben megszólaljon a vészcsengő.

Akkor már biztos voltam benne, hogy nagy baj történt”

– magyarázta a férfi, aki nem várt tovább, azonnal hívta a rendőröket.

A faluban mindenki ismeri az erőszakos gyanúsítottat, akiről az a hír járja, hogy sokáig ült börtönben saját édesapja brutális meggyilkolása miatt, vagyis a nő halála nem az első bűncselekmény, amivel megvádolták. Ráadásul az 57 éves áldozat is hasonló körülmények között halhatott meg, mint a férfi apukája.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságon emberölés gyanúja miatt indult nyomozás az ügyben.

A döbröközi gyilkosként emlegetett férfi egyelőre nem tett beismerő vallomást. A nyomozók eközben nagy erőkkel gyűjtik a bizonyítékokat ellene.