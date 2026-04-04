Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

delta program

700 gramm és milliók a zsebben – így bukott le a törökszentmiklósi díler

2026. április 04. 09:18
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem ment sokáig észrevétlenül a biznisz annak a törökszentmiklósi férfinak, aki néhány hónapig árulhatott kábítószert Törökszentmiklós környékén. A drogdílert végül tetten érték az egyenruhások, jelentős mennyiségű kábítószert és készpénzt találtak nála egy célzott akció során.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nyomozók egy 50 éves, törökszentmiklósi férfit gyanúsítanak azzal, hogy az év eleje óta drogot terjesztett a környéken, elsősorban anyagi haszonszerzés céljából. A férfit végül elfogták, és bilincsben vitték el – írta a Blikk.hu.

Lefoglalt drog és készpénz a törökszentmiklósi akció során
Fotó: Police.hu

Több száz grammal bukott le a törökszentmiklósi drogdíler

A DELTA Program keretében tartott akció során március utolsó napján kutatták át a lakását. Nem kellett sokáig keresgélni: több mint 700 gramm kristályos anyag került elő, amely az elsődleges szakértői vélemény szerint kábítószer. A „kellékek” sem hiányoztak, és a kassza is szépen csengett, közel 2,5 millió forintot foglaltak le tőle. A nyomozók szerint a férfi nem aprózta el: 

grammonként 10 ezer forintért adta az anyagot a helyieknek. A hálózat másik oldalán hét vásárló is fennakadt a rostán, őket a rendőrkapitányságra állították elő.

A férfi karrierje itt gyorsan véget ért, ugyanis gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe került, és már kezdeményezték a letartóztatását is.

Egy csepeli áruház parkolójában kezdetben rutinszerű ellenőrzésnek indult, de a férfi gyanús mozdulatai rögtön felkeltették a rendőrök figyelmét. Az átvizsgálás gyorsan alátámasztotta, hogy az ellenőrzés nem volt véletlen: a férfi zsebében közel 200 gramm kábítószergyanús növényi anyagot találtak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!