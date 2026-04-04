700 gramm és milliók a zsebben – így bukott le a törökszentmiklósi díler

A nyomozók egy 50 éves, törökszentmiklósi férfit gyanúsítanak azzal, hogy az év eleje óta drogot terjesztett a környéken, elsősorban anyagi haszonszerzés céljából. A férfit végül elfogták, és bilincsben vitték el – írta a Blikk.hu.

Lefoglalt drog és készpénz a törökszentmiklósi akció során

A DELTA Program keretében tartott akció során március utolsó napján kutatták át a lakását. Nem kellett sokáig keresgélni: több mint 700 gramm kristályos anyag került elő, amely az elsődleges szakértői vélemény szerint kábítószer. A „kellékek” sem hiányoztak, és a kassza is szépen csengett, közel 2,5 millió forintot foglaltak le tőle. A nyomozók szerint a férfi nem aprózta el:

grammonként 10 ezer forintért adta az anyagot a helyieknek. A hálózat másik oldalán hét vásárló is fennakadt a rostán, őket a rendőrkapitányságra állították elő.

A férfi karrierje itt gyorsan véget ért, ugyanis gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe került, és már kezdeményezték a letartóztatását is.

Egy csepeli áruház parkolójában kezdetben rutinszerű ellenőrzésnek indult, de a férfi gyanús mozdulatai rögtön felkeltették a rendőrök figyelmét. Az átvizsgálás gyorsan alátámasztotta, hogy az ellenőrzés nem volt véletlen: a férfi zsebében közel 200 gramm kábítószergyanús növényi anyagot találtak.