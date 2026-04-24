„Kihunytak a fények”: a fiatal nő poharába drog került, azóta sem tudja, mi történt vele

Március végén egy este kutyájával és barátnőjével ült be egy ismerős szórakozóhelyre, ahol mindössze két koktélt fogyasztott el. Tudatosan figyelt az italára, de a drog hatása így is villámcsapásként érte – nyilatkozta a Blikk.hu-nak.

Elég egyetlen óvatlan pillanat és drog kerülhet az italba

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

A teljes kontrollvesztés pillanatai

A folyamat egy hirtelen jött, megmagyarázhatatlan „képszakadással” kezdődött. A fiatal nő emlékeiben az utolsó képkocka az, ahogy este kilenc órakor elköszön a barátnőjétől és elindul hazafelé. Ami ezután következett, az a teljes sötétség:

a szer blokkolta az emlékezetét és kikapcsolta a védekezési mechanizmusait.

A gyanú szerint az italába kevert anyag percek alatt hatni kezdett. Az áldozat nem érezte az ízén, nem látott rajta semmi gyanúsat, mégis magatehetetlen állapotba került az utcán.

Két óra kiesett az életéből a drog miatt

A nőt végül este 11 óra körül találták meg otthona utcájában, a járdán fekve. A bedrogozás folyamata során szerzett sérülései súlyosak voltak: a csuklója eltört, a teste pedig tele volt zúzódásokkal.

A legfélelmetesebb az egészben, hogy fogalma sincs, mi történt vele abban a két órában, amíg az ismeretlen szer hatása alatt állt.

Magára maradva a traumával

Azóta sem kapott választ arra, pontosan mit tettek vele.

Bár a fizikai tünetek és az emlékezetkiesés jellege egyértelműen kábítószerre utalt, a kórházban nem végeztek toxikológiai vizsgálatot, a rendőrség pedig bizonyítékok hiányában nem tudta rekonstruálni az eseményeket.

Azóta elveszítette a biztonságérzetét és arra figyelmeztet minden nőt: ne higgyék, hogy velük ez nem történhet meg.

