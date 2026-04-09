Elszabadult a pokol, amikor 500 rendőr 7 településen, 17 helyszínen csapott le egyszerre

Kőkeményen lesújtottak a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei drogdílerekre a Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatalának nyomozói és kommandósai a napokban – adta hírül a Police.hu.

Elképesztő mennyiségű készpénzt és drogot foglaltak le a rendőrök a március 30-án, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye több pontján végrehajtott drograzzia során

Hét településen keresték a drogot

Szolnokon a nyomozók feltárták, hogy az emberkereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt bűnügyi felügyeletben lévő S. Kevin Serkan és testvére, S. Ogulcan szolnoki lakosok terítik a kábítószert. A két férfi azután kezdett bele a bizniszbe, hogy a DELTA-program keretében több helyi hálózatot is felszámoltak, így függők új dílereket kerestek. A testvérek N-etil-norpentendronnal látták el a vevőiket. A személyes találkozást kerülték, egy csevegőalkalmazáson keresztül beszélték meg a helyszínt, ahol egy rejtekhelyen hagyták a drogot, vásárlók pedig a pénzt.

A nyomozók szerint előfordult, hogy valaki Szolnok külterületén kihelyezett zsákból maga mérte a kábítószert, de olyan is, hogy egy férfi sporttáskába rejtve kapta meg a 7 kilogrammnyi kristályt 10 millió forintért.

A szolnoki testvérekkel együtt elfogták

K. Gábor József szolnoki dílert, aki kristály és a marihuána tárolására és szállítására bérelt gépjárművet használt;

K. Károly Arnold kiskunhegyesi lakost, a drog tárolásában és szállításában segített;

B. Krisztián Ferencet, aki sofőrként működött közre.

A Szolnokon, Zagyvarékason és Szajolban – 10 helyszínen – megtartott kutatások során több száz gramm kristálygyanús anyag, a méréshez és porciózáshoz szükséges tárgyak, illetve a kapcsolattartásra használt telefonok kerültek elő. Ezenkívül 2,3 millió forintot és mintegy 400 ezer forint értékű zálogjegyet, valamint

a szolnoki testvérpár által használt két nagy értékű autót is lefoglalták a nyomozók. Ezeket mielőbb a rendőrségi flottába szeretnék integrálni.

A szegedi osztály nyomozói Kunszentmárton, Csépa, Szentes és Tiszaföldvár településeken tartottak kutatásokat, 10 főt, köztük a reintegrációs őrizetben lévő kábítószerdílert és a tőle vásárló fogyasztókat állították elő. A kutatások során összesen 90 gramm kábítószergyanús anyagot, mobiltelefonokat, digitális mérleget, a fogyasztáshoz használt eszközöket, valamint 235 ezer forintot foglaltak le.