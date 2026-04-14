Döbbenet Tiszaalpáron: szomszédjaik szeme láttára hurcolták el a családot

Kedd reggel több rendőrautó és kisbusz szállta meg egy tiszaalpári ház környékét, ahol a nyomozók tiltott szerek után kutattak. Az akció a környékbeliek szerint sikeres volt, ugyanis a drog utáni hajsza végén egy középkorú férfit és két fiatalt is bilincsben vittek el a helyszínről – írta a Baon.hu.

Drograzzia Tiszaalpár központjában

Öt rendőrautó szállta meg egy tiszaalpári család otthonát, miután a helyiek jelezték: a háznál gyanús alakok bukkannak fel, a közeli parkban pedig kábítószert osztogathatnak a fiataloknak.

A lakók beszámolói szerint a család tagjai a községháza előtt találkoztak a vevőkkel, akik közül többen is sokkoló állapotban tántorogtak el a helyszínről.

A nyomozók drogkereső kutyával vizsgálták át az épületet, végül három embert – a családfőt és két fiatalabb családtagot – külön rendőrautóval szállítottak el. Az ügyészség későbbre ígért pontos tájékoztatást a lefoglalt drog mennyiségéről és az ügy részleteiről. A razziáról készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

A tiszaalpári drograzzia mellett Szolnokon is kábítószer-kereskedőket fogtak a hatóságok, akik kiterjedt hálózatot működtetve Jász-Nagykun-Szolnok megye több települését is ellátták tiltott szerekkel.