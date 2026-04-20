Újra kinyitja kapuit a droggyanú miatt bezárt Symbol szórakozóhely

Hatvan napos kényszerpihenő után újra megnyitotta kapuit a budai Symbol, amelyet korábban kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt záratott be a rendőrség. Az üzemeltetők a rendvédelmi szervekkel együttműködve új biztonsági protokollt vezettek be, hogy a jövőben elkerüljék a korábbihoz hasonló, drogterjesztéssel kapcsolatos visszaéléseket.
A hatóságok február 19-én, a szervezett bűnözés elleni törvényre hivatkozva függesztették fel a Bécsi úti klub működését, mivel az a gyanú szerint az erőszakos bűncselekmények mellett a drogkereskedelemnek is helyszínt biztosított. A bezárást megelőzően, február 15-én egy vendéget brutálisan bántalmaztak a mosdóban, miután nem élt a felkínált kábítószerrel, a támadással gyanúsított profi bokszolóról pedig később kiderült, hogy maga is többféle tiltott szert fogyasztott. A szórakozóhely körüli botrányokat tovább tetézte a januári születésnapi rendezvény is, ahol a biztonsági személyzet keveredett verekedésbe a vendégekkel – írta a Blikk.hu.

Újra megnyitja kapuit a Symbol a februári drogbotrány után
Újra megnyitja kapuit a Symbol a februári drogbotrány után
Fotó: PoliceHungary/YouTube

Újranyitott a drogbotrányba keveredett Symbol

A 60 napos hatósági zár letelte után 2026. április 19-én újra megnyitotta kapuit a népszerű budai szórakozóhely. 

Az üzemeltetők a kényszerpihenő alatt az Országos Rendőr-főkapitánysággal szorosan együttműködve egy nemzetközi mintákon alapuló biztonsági rendszert dolgoztak ki.

A jövőben szigorúbb beléptetésre, folyamatos technikai megfigyelésre, valamint egészségügyi és prevenciós szakemberek jelenlétére számíthatnak a vendégek. A klub vezetése hangsúlyozta, hogy a biztonságos szórakozás érdekében nem ismernek tréfát a szabályszegőkkel szemben.

Közleményükben kiemelték:

A program középpontjában a zéró tolerancia áll. A rendezvényház következetesen fellép a tiltott szerek fogyasztása, minden droggal kapcsolatos jogsértés, valamint a bűnözői vagy erőszakos magatartás ellen.”

Az üzemeltetők remélik, hogy ez a kísérleti program példaként szolgálhat majd az egész éjszakai élet számára, hatékonyabbá téve a kábítószer elleni küzdelmet.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

Míg a népszerű budai klub zéró toleranciát hirdetve próbál tiszta lapot nyitni, a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem egy másik megrázó esemény is napvilágot látott, amelyben a hatóságoknak már kiskorúak érintettsége miatt kellett közbelépniük.

 

