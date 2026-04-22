Mexikóban bukott le a magyar drogbáró

A 49 éves magyar drogbáró, B. János több éven át bujkált a hatóságok elől, mire végül Mexikóban nyomára bukkantak. A férfi álnéven élt és hétköznapi munkát vállalt, hogy elkerülje a lebukást, ám a nyomozók kitartása meghozta az eredményt. Az ügy még évekkel ezelőtt kezdődött, amikor a férfit kábítószer-kereskedelem miatt jogerősen börtönbüntetésre ítélték. A vád szerint egy szervezett bűnözői csoportot irányított, amely többek között kokain és más tiltott szerek értékesítésével foglalkozott – tájékoztatta a Police.hu.

Mexikóban bujkált a drogbáró

Álnév mögé bújva sem menekült a drogbáró

A férfi nem kezdte meg büntetését 2020-ban, inkább eltűnt a hatóságok elől. Idővel nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, és felkerült Európa legkeresettebb bűnözői közé is.

A nyomozás során végül olyan információk kerültek elő, amelyek Mexikóba vezettek. Kiderült, hogy a szökevény egy másik magyar állampolgár nevével visszaélve tartózkodik az országban, ahol taxisofőrként dolgozott.

Az elfogás egy összehangolt nemzetközi akció eredménye volt: magyar, amerikai és mexikói hatóságok működtek együtt annak érdekében, hogy a férfi ne kerülhesse el tovább a felelősségre vonást. Végül Cancún városában csaptak le rá.

Mivel illegálisan tartózkodott Mexikóban, gyorsított eljárásban kiutasították és néhány napon belül Magyarországra szállították. A repülőtéren már a magyar nyomozók vették át, majd büntetés-végrehajtási intézetbe került.

A cikk tartalmának nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.