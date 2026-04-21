Meglepetéssel kedveskedett a drogdíler a házkutatást végző nyomozóknak

A KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal fehérvári egysége folytat büntetőeljárást egy 32 éves budapesti nő és társai ellen. A rendőrség adatai szerint a nő 2025 nyarától terített kábítószert ismerősi körében, amit egy 45 éves budapesti férfitól vásárolt. A drogdíler a beszerzett marihuánát és speedet élettársával közösen fogyasztotta is, nagyobb részét azonban továbbértékesítette – írja a Police.hu.

Marihuána, speed és betörésekből származó zsákmány is előkerült a drogdílereknél tartott kutatáskor

Fotó: illusztráció/Pexels

A nyomozók akkor intézkedtek a nővel szemben, amikor éppen kábítószert vásárolt forrásától, a 45 éves O. Ferenctől. A férfi ruházatának átvizsgálásakor 10 gramm marihuána került elő.

Újabb bűncselekményekre derült fény a drogdílernél tartott kutatás során

A hatóságok mindkét érintett lakóhelyén házkutatást hajtottak végre. A nőnél néhány gramm speedet, a férfinál pedig jelentősebb mennyiségű fehér port találtak, amelyet jelenleg szakértő vizsgál.

A kutatás során a drog porciózásához használt eszközök és nejlontasakok is előkerültek, valamint több, bűncselekményből származó tárgyat is lefoglaltak. A laptopok, ékszerek, szerszámok, illetve egyenruhák egy részéről már kiderült, hogy korábbi betörések során tulajdonították el őket.

A beazonosított tárgyak a BRFK XIII. és IV. Kerületi Rendőrkapitányságain folyamatban lévő eljárásokhoz kapcsolódnak.

A KR NNI a 32 éves nőt és a 45 éves férfit kábítószer-kereskedelem bűntettével, a nő élettársát pedig kábítószer birtoklásával gyanúsította meg. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, a nőt pedig bűnügyi felügyelet alá rendelte.

A nyomozás a kábítószer beszerzési forrásának felderítése, valamint a betörések körülményeinek tisztázása érdekében folytatódik tovább.

Mexikóban kapták el a magyar drogdílert

Quintana Roo szövetségi államban vették őrizetbe a 48 éves férfit, akit Magyarországon korábban hatéves börtönbüntetésre ítéltek. A drogkereskedő Balla János az Europol és az Interpol körözési listáján is szerepel.

