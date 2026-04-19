A világ végére futott, de hiába: Mexikóban kapták el a magyar drogdílert

Mexikóban őrizetbe vettek egy 48 éves magyar férfit, aki kábítószer-kereskedelem miatt az Europol körözési listáján is szerepel – közölte Omar García Harfuch mexikói biztonsági és polgári védelmi miniszter. Az Index arról ír, hogy a drogkereskedő Balla Jánost, – aki Takács Dániel néven is ismert – Quintana Roo szövetségi államban fogták el szombaton.

A fél világ a magyar drogkereskedőt kereste

A férfit, akire korábban hatéves börtönbüntetést szabtak ki Magyarországon, a magyar hatóságok mellett az Europol is körözi, valamint az Interpol vörös figyelmeztetése is érvényben van ellene.

A mexikói rendőrség tájékoztatása szerint Balla János tartózkodási helyét a magyar hatóságoktól kapott információk segítségével azonosították.

A férfit átadták a bevándorlási hatóságoknak, hogy „megállapítsák bevándorlási státuszát, és lefolytassák az Európába történő kitoloncolásának folyamatát”.

Külföldi drogmaffiák áldozatainak holttestét keresik Magyarországon

Hiripi Gábor, az NNI életvédelmi és célkörözési főosztályának vezetője szerint szerb-montenegrói szervezett bűnözői körök állhatnak több magyarországi gyilkosság mögött. Az alezredes úgy véli, az elkövetkezendő években megoldódhat a Radics-gyilkosság rejtélye.

