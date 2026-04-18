Külföldi drogmaffiák áldozatainak holttestét keresik Magyarországon a hatóságok

Számos olyan nyomozás is folyamatban van, amelyekben felmerült, hogy külföldi bűnszervezetekhez köthető emberölések történhettek Magyarországon – mondta a Magyar Nemzetnek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) életvédelmi és célkörözési főosztályának vezetője. Hiripi Gábor szerint a szervezett bűnözői körök, a külföldi drogmaffia leszámolásai Európa-szerte emberéleteket követeltek.

Hiripi Gábor alezredes, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) életvédelmi és célkörözési főosztályának vezetője szerint a szerb-montenegrói drogmaffia gyilkolt Magyarországon

A szerb-montenegrói drogmaffia ölhetett Magyarországon

Az alezredes szerint hazánkban a szerb-montenegrói drogkartell gyilkolhatott meg többeket, hozzátéve, hogy ennek a szervezetnek volt tagja Dér Csaba, a vajdasági magyar származású bérgyilkos, aki jelenleg több emberölés miatt tölti itthon börtönbüntetését.

Az NN főosztályvezetője hangsúlyozta: számos ügyben eddig nem került elő a holttest, ám ennek ellenére megalapozott gyanúval nyomoznak. Ezekbe a vizsgálatokba rendszeresen bekapcsolódnak a külföldi hatóságok is. Ugyanis, ha Magyarországon ölnek meg egy nem magyar áldozatot, akkor az adott országai nyomoznak, amelybe bekapcsolódnak a hazai hatóságok is.

Hiripi Gábor szerint az ügyek felderítése és a bűnösök elítélése akkor is megtörténhet, ha nem kerül elő a holttest, de a bizonyítékok zárt logikai láncot alkotnak. Az alezredes példát is hozott ilyen ügyekre: ez történt a darnózseli hentes, illetve Novozánszki Fanni ügyétben.

Fordulat a Radics-gyilkosság kapcsán?

Az főosztályvezető szerint áttörés történhet a következő években Radics Attila és családjának gyilkossági ügyében. Radics annak idején Portik Tamás maffiafőnök embere volt, aki 2002-ben tűnt el családjával együtt tárnoki otthonából. A helyszínen jelentős mennyiségű vért és golyónyomokat rögzítettek a rendőrök.

Az alezredes kizárta, hogy rivális bűnbanda ölhette volna meg Radicsot, ugyanis ezt biztosan követte volna valamilyen megtorlás Portikék részéről. Ám ehelyett, csend és „jégideg hallgatás” következett. Mindezt egyébként még az is indokolhatja, hogy Radics mellett a férfi élettársát és kisgyermekét is kivégezték. Márpedig a véres leszámolások ellenére ez egy olyan határátlépés volt, amely nem jellemző a hazai szervezett bűnözésre. Hiripi Gábor emiatt azt feltételezi, hogy nem ez volt a tettesek terve, ám a körülmények miatt így alakult a gyilkosság.