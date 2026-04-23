Jó nagy szar alak lettél, T. Danny

A kokainozó T. Danny drogbotránya hetekig foglalkoztatta az embereket. A zenész celeb körül kialakult furcsa helyzetek és a különös viselkedése a rajongóknak is feltűnt. Próbálták megfejteni, mi állhat a háttérben. A találgatásoknak végül ő maga vetett véget: kamerák elé ült, és őszintén beszélt mindenről, amin keresztülment. A maszk mögött című dokumentumfilmben kendőzetlenül mutatja be ezt a nehéz időszakot. A drogos rapper mellett családtagjai, barátai és kollégái is elmesélik, ők hogy látták. A zenész Till Attila Tilla Optima Zóna című podcastjében beszélt arról, melyik volt az a pillanat, amelyben felismerte, hogy rossz úton jár – vette észre a Bors.

Saját magának szólt be a drogos rapper, T. Danny

A rapper számos csalódáson és fájdalmas élményen ment keresztül, de elmondása szerint két meghatározó felismerés volt az, ami végül kijózanította, és szembefordította a valósággal.

Egyrészt egy önvizsgálat. Hogy mondd ki magaddal szemben. Én azt mondtam ki, hogy jó nagy szar alak lettél"

– vallotta be, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy ez a felismerés sem egyik pillanatról a másikra született meg, hanem egy hosszabb belső folyamat eredménye volt.

Elérkezett egy pont, amikor már nem azt mondtam, hogy szuperhős vagyok és enyém a világ, hanem elkezdtem azt mondnai, hogy szomorú, hogy ez lettél. És amikor önmagaddal is szembesülni kell, akkor az egy olyan pont, ami fájó tud lenni, mert akkor jössz rá, hogy másoknak mi lettél tulajdonképpen. Ha már magadat sem szereted igazán."

T. Danny a segítség elfogadásáról is beszélt, és úgy fogalmazott, hogy a saját generációja egészen más szemlélettel közelít ezekhez a helyzetekhez, ami sokszor már a gyógyulás első lépéseit is megnehezíti. Szerinte azokhoz a fiatalokhoz, akik hasonló problémákkal küzdenek, leginkább őszinte, egyenes beszéddel lehet közel kerülni, mert ez gyakran többet ér, mint bármilyen túlzottan kimért vagy távolságtartó szakmai megközelítés.

Azt hiszem, a szókimondás, az egyfajta lazaság is. Hogy ki lehet mondani a dolgokat. Ha egy függővel így beszélnek, akkor ő is tud magáról lazán beszélni, és akkor talán saját magával szemben is tud lazább lenni és el tud indulni az útján."

