Végleg bezárhatott Dudás Miklós családi vállalkozása: sötétség és lakat az üzleten

A gyászoló család és a barátok azóta sem tudják feldolgozni a tavaly elhunyt, egykori világbajnok kajakozó elvesztését, akinek életében mindig is a szerettei és a közös célok jelentették a legfőbb biztos pontot. Éppen ezért hat letaglózóan az a látvány, amely a sportoló családjának egykori virágzó vállalkozásánál fogadja az arra járókat. A Bors munkatársai a helyszínen győződtek meg arról, hogy a környék korábbi ékköveként ismert üzlet mára teljesen elhagyatottá vált, így Dudás Miklós örökségének ez a fontos szelete most árván és némán idézi a múltat a tavaszi napsütésben – írta a Borsonline.hu.

Ponyva fedi Dudás Miklós családi üzletét

Lakat került Dudás Miklós családi örökségére

A pesterzsébeti piacon szomorú látvány fogadja a látogatókat: az egykor virágzó és illatos virágüzletet teljesen betakarja egy kék ponyva.

Bár a nőnapi időszakban még felcsillant a remény az ideiglenes újranyitással, azóta teljesen megállt az élet a bolt körül. A szomszédos árusok szerint az üzlet már jó ideje zárva tart, és bár mindenki kedvelte a családot, láthatóan elfogyott az erő a folytatáshoz a tragédiák súlya alatt.

A környékbeliek és a rajongók aggódva figyelik a fejleményeket, hiszen a vállalkozás nem csupán egy bolt volt, hanem egy fontos darabka a bajnok mindennapjaiból.

Egyelőre senki nem tudja, hogy a bezárás végleges-e, vagy láthatjuk-e még valaha kinyitni a családi vállalkozást.

A bizonytalanság rányomja bélyegét a piac hangulatára is, hiszen úgy tűnik, a sötétség és a némaság egyelőre végleg rátelepedett Dudás Miklós családjának egykori büszkeségére.