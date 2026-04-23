Sokkoló álhír terjed a meggyilkolt Dudás Miklós családjáról, Szigligeti Ivettnél betelt a pohár

Szigligeti Ivett körül egyre nagyobb felháborodást kelt az a névtelen oldal, amely súlyos és meghökkentő állításokat kezdett terjeszteni róla, valamint a családjáról. A „csodák pillanatai” nevű felületen megjelent írások nemcsak minden alapot nélkülöznek, hanem bántó és rosszindulatú hangvételük miatt is különösen visszásak, ráadásul Dudás Miklós neve is előkerül bennük – írja a Bors.

Szeretném jelezni, hogy az alábbi cikkekben megjelent állítások valótlanok, megtévesztőek és súlyosan sértik a személyiségi jogainkat, valamint a családom jó hírnevét. Ami számomra a legfájdalmasabb, hogy Miki nevét és emlékét ilyen módon használják fel és forgatják ki. Ez elfogadhatatlan.

– írta ki egy dühös posztban a közösségi oldalára.

Dudás Miklós édesanyja vs Ivett? Ez is álhír!

A kitalált történet egyik legdurvább eleme az volt, hogy a januárban holtan talált kajakozó világbajnok édesanyja állítólag élesen bírálta Ivettet, erre azonban semmilyen valós bizonyíték nem került elő. Ivett szerint ez is ugyanannak a kattintásra építő, rosszindulatú tartalomgyártásnak a része, az ilyen álhírek pedig nemcsak megtévesztik az olvasókat, hanem az érintettek magánéletében és jó hírnevében is komoly károkat okozhatnak.

Könnyen lehet belőle bírósági ügy

Ivett nem érte be annyival, hogy nyilvánosan kikérje magának a történteket: az oldal mögött állókat arra szólította fel, hogy azonnal szedjék le a sérelmezett cikkeket.

Amennyiben ez nem történik meg, megteszem a szükséges jogi lépéseket személyiségi jog megsértése és kegyeletsértés miatt"

– fogalmazott egyértelműen.

Az eset jól mutatja, milyen gyorsan utat találnak maguknak a valótlan állítások az interneten, főleg akkor, ha érzelmileg érzékeny témákhoz nyúlnak és ismert emberek nevét is belekeverik.

Az igazság nem az, amit névtelen oldalak írnak, és nem az, amit kattintásokért kitalálnak”

– zárta gondolatait Ivett.

Ivettet ez is nyomasztja: várnia kell a nyomozókra

Ahogy az Origo is megírta, január 5-e, hétfő volt az a nap, amikor kiderült, hogy zárt ajtók mögött Dudás Miklós, a világbajnok kajakozó meghalt, kedden már fel is boncolták az egykori sportoló holttestét. Több testrészén is találtak olyan sérüléseket – a fején és a nyakán is–, ami miatt a zárt ajtó mögötti halálesetnél megszokott közigazgatási eljárást büntetőeljárásra változtatták. Most már úgy gondolják, nem kizárható, hogy valakivel összeverekedett, ami számára végzetesnek bizonyult. Halált okozó testi sértés gyanújával vizsgálják rejtélyes halála körülményeit. Amikor legutóbb rákérdeztünk, a nyomozók azt mondták, a szakértőkre várnak.